Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης/ βίντεο από ΣΚΑΙ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου περνά δύσκολες στιγμές καθώς ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισκέφθηκε την Τίνα Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο μετά την εκπομπή της.
  • Η Τίνα ενημερώθηκε για το επεισόδιο του συζύγου της ενώ ήταν στον αέρα της εκπομπής.
  • Η Τίνα και ο Γιώργος είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια και έχουν δύο παιδιά.

Δύσκολες στιγμές περνάει η Τίνα Μεσσαροπούλου καθώς ο σύζυγός της, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της στενής της συνεργάτιδας και φίλης και έτσι μετά το τέλος της εκπομπής Happy Day μετέβη στο νοσοκομείο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Άλλωστε η ίδια αναστατώθηκε καθώς η Τίνα την ώρα που έμαθε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της, με τον οποίο είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά,  ήταν στον αέρα της εκπομπής.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Ευαγγελισμό/ φωτογραφία από NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Ευαγγελισμό/ φωτογραφία από NDP

Σύμφωνα με πληροφορίες η λιποθυμία οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

