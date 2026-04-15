Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης

Δύσκολες στιγμές περνάει η Τίνα Μεσσαροπούλου καθώς ο σύζυγός της, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της στενής της συνεργάτιδας και φίλης και έτσι μετά το τέλος της εκπομπής Happy Day μετέβη στο νοσοκομείο.

Άλλωστε η ίδια αναστατώθηκε καθώς η Τίνα την ώρα που έμαθε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της, με τον οποίο είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά, ήταν στον αέρα της εκπομπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η λιποθυμία οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.