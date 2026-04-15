Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές

Δείτε βίντεο για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη από το Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Μήνυμα για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Θέμης Σοφός στον Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση στον Ευαγγελισμό με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο γνωστός δικηγόρος και σύζυγος της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ανέβασε φωτογραφία στα social media με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, γράφοντας στην ανάρτησή του: «Φίλε Γιώργο @georgemilon εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση».

Η ανάρτηση του Θέμη Σοφού

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου αποχώρησε από το Happy Day για το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε κι η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έξω από τον Ευαγγελισμό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στο νοσοκομείο βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί κι ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου σε θεατρική πρεμιέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια επέμβαση, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη». Ωστόσο, όπως τονίζουν, τα αποτελέσματα θα φανούν τις επόμενες ώρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».