Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του – Παραμένει στη ΜΕΘ

Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης από την Τετάρτη (15/4), με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους γιατρούς του, το επόμενο 48ωρο κρίνεται πολύ κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε έντονη αδιαθεσία στον «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Αφού χειρουργήθηκε, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του σε ΜΕΘ.

Μέσα στην ημέρα το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναμένεται να εκδώσει νέο ιατρικό ανακοινωθέν με ότι νεότερο υπάρχει για την κατάστασή του.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και μέλη της κυβέρνησης έσπευσαν στο νοσοκομείο για να πληροφορηθούν σχετικά με την υγεία του αλλά και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας του πολιτικού.

Ευτύχιος Αρχοντάκης: «Έχουμε 10 μέρες αγωνίας»

Ο γιατρός που χειρούργησε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης, μίλησε για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη και τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες είναι πολύ κρίσιμες.

«Οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες. Θα είναι δέκα μέρες αγωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, επίσης, ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, αποκλείοντας γρήγορα το ενδεχόμενο ανευρύσματος — εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της κατάστασης — εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως, έγινε επιτυχώς η επέμβαση» είπε ο κ. Αρχοντάκης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 ανέφερε: «Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «στο εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει. Αν όλα γίνουν εντός μίας ώρας, μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες, δηλαδή ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να πάθει ζημιά».