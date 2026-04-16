Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του – Παραμένει στη ΜΕΘ

Μέσα στην ημέρα νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάστασή του

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ο χειρούργος του Γιώργου Μυλωνάκη, Ευτύχιος Αρχοντάκης / ANT1
Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης από την Τετάρτη (15/4), με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους γιατρούς του, το επόμενο 48ωρο κρίνεται πολύ κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του. 

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε έντονη αδιαθεσία στον «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Αφού χειρουργήθηκε, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του σε ΜΕΘ. 

Γιώργος Μυλωνάκης: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του

Μέσα στην ημέρα το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναμένεται να εκδώσει νέο ιατρικό ανακοινωθέν με ότι νεότερο υπάρχει για την κατάστασή του.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και μέλη της κυβέρνησης έσπευσαν στο νοσοκομείο για να πληροφορηθούν σχετικά με την υγεία του αλλά και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας του πολιτικού. 

Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές

Ευτύχιος Αρχοντάκης: «Έχουμε 10 μέρες αγωνίας»

Ο γιατρός που χειρούργησε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης, μίλησε για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη και τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες είναι πολύ κρίσιμες. 

«Οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες. Θα είναι δέκα μέρες αγωνίας», είπε χαρακτηριστικά. 

Τόνισε, επίσης, ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, αποκλείοντας γρήγορα το ενδεχόμενο ανευρύσματος — εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της κατάστασης — εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως, έγινε επιτυχώς η επέμβαση» είπε ο κ. Αρχοντάκης.

Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 ανέφερε: «Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «στο εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει. Αν όλα γίνουν εντός μίας ώρας, μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες, δηλαδή ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να πάθει ζημιά».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ
ΜΕΘ
