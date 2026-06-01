Φάλαινα φυσητήρας 9 μέτρων εμφανίστηκε τον Ευβοϊκό κόλπο

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/6/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος του Μάριου Οικονόμου, 33 ετών, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, μετά από σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα.
  • Ο Οικονόμου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματα.
  • Είχε αγωνιστεί σε ιστορικούς συλλόγους όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Παναιτωλικός, και είχε εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας.
  • Η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί την απώλειά του, εκφράζοντας συγκίνηση και σεβασμό.
  • Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026, με τη μοτοσικλέτα του να συγκρούεται με αυτοκίνητο.

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από την πρώτη στιγμή οι θεράποντες ιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας του, ωστόσο τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν εξαιρετικά σοβαρά και τελικά δεν κατέστη δυνατό να τα ξεπεράσει.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Παναιτωλικός, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Η παρουσία του στα γήπεδα χαρακτηριζόταν από επαγγελματισμό, συνέπεια και αγωνιστικό πάθος, στοιχεία που του χάρισαν τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα, με ανθρώπους του αθλητισμού να εκφράζουν τη συγκίνησή τους και να αποχαιρετούν έναν αθλητή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Γλύφα Φθιώτιδας: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου με φουσκωτό ανοιχτά της ακτής

Παράλληλα, στη Γλύφα Φθιώτιδας είχαμε άλλη μια ιστορία - με τετράποδο πρωταγωνιστή αυτή τη φορά. Ένα γκριφόν απομακρύνθηκε από την παρέα του ιδιοκτήτη του, που ήταν τουρίστας στην περιοχή και βρέθηκε στη θάλασσα. Το σκυλί απομακρύνθηκε γρήγορα από την ακτή, με αποτέλεσμα όσοι ήταν έξω να μη μπορούν να το φτάσουν κολυμπώντας.

Αμέσως κινητοποιήθηκε χειριστής φουσκωτού σκάφους και μαζί με έναν ακόμη κάτοικο βγήκαν στα ανοιχτά στα ανοιχτά και διέσωσαν το τρομαγμένο σκυλάκι.

