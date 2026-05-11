Η ατμόσφαιρα στο πλατό του Cash or Trash απέκτησε μια δόση νεοκλασικής αίγλης, όταν ο Κώστας, ένας συλλέκτης με καταγωγή από τη Στυλίδα, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό και τους αγοραστές ένα αντικείμενο που κυριολεκτικά μας κοιτάζει από ψηλά. Ο λόγος για ένα ακροκέραμο, το οποίο όμως δεν ήταν μια συνηθισμένη διακοσμητική λεπτομέρεια στέγης, αλλά ένα κομμάτι που κουβαλούσε πάνω του την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Αθήνας του 19ου αιώνα.

Ο Κώστας, που εργάζεται σε εταιρεία παγομηχανών στη Λαμία, αποκάλυψε πως η εκπομπή στάθηκε η αφορμή για να δει τη δική του συλλογή με «τρίτο μάτι», αναγνωρίζοντας την αξία αντικειμένων που ξεφεύγουν από τα όρια του απλού χόμπι. Ως λάτρης των προπολεμικών θησαυρών και ορκισμένος εχθρός του πλαστικού και της αισθητικής του space age, παρουσίασε ένα κεραμικό αριστούργημα με την ένδειξη «1882». Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο απέκτησε μέσω ανταλλαγής, φέρει τον τίτλο του «μικρού κορυφιάς της Ακαδημίας», καθώς το σχέδιό του αποδίδεται στο ίδιο εργαστήριο που κόσμησε το εμβληματικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών στην οδό Πανεπιστημίου.

Η ανάλυση του Θάνου επιβεβαίωσε την εξαιρετική και ανέγγιχτη κατάσταση του αντικειμένου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια αυθεντική αρχιτεκτονική αντίκα. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής προέλευση από το κτίριο της Ακαδημίας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα, η σπανιότητα του καλουπιού και η ιστορική του σημασία οδήγησαν την εκτίμηση στα 400 ευρώ, ένα νούμερο που ξεπέρασε τις προσδοκίες του Κώστα και τον γέμισε αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, το ενδιαφέρον ήταν άμεσο, ειδικά όταν αποκαλύφθηκε πως το ακροκέραμο είναι διπλής όψεως, γεγονός που του προσδίδει τεράστια διακοσμητική αξία για έναν σύγχρονο εσωτερικό χώρο. Η συζήτηση πήρε γρήγορα μια πιο προσωπική τροπή, με την Άννα Μαρία να θυμάται με νοσταλγία το δικό της δαχτυλίδι αρραβώνων που είχε παρόμοιο μοτίβο, και τον Μαρίνο να «απειλεί» με δυνατές προσφορές. Οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν σταδιακά από τα 150 ευρώ, με τους αγοραστές να επιδίδονται σε ένα γοητευτικό παιχνίδι ανταγωνισμού και στρατηγικής.

Ωστόσο, η συναισθηματική και συλλεκτική αξία που είχε το αντικείμενο για τον Κώστα αποδείχθηκε αδιαπραγμάτευτη. Παρά το γεγονός ότι η Άννα Μαρία έφτασε το ποσό της αρχικής εκτίμησης, προσφέροντας 400 ευρώ, ο συλλέκτης παρέμεινε σταθερός στη θέση του, δηλώνοντας πως δεν θα αποχωριζόταν τον «ηγεμόνα» της στέγης του για λιγότερα από 500 ευρώ. Για εκείνον, η αξιοπρέπεια του συλλέκτη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υπερτερούν μιας γρήγορης πώλησης.

Αν και η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε ποτέ, ο Κώστας αποχώρησε από το πλατό δηλώνοντας «συλλέκτης στιγμών», έχοντας κερδίσει τον σεβασμό των αγοραστών και την υπόσχεση πως θα επιστρέψει στο μέλλον με κάποιο από τα αγαπημένα του ρόπτρα. Η παρουσία του μας υπενθύμισε πως μερικά αντικείμενα είναι προορισμένα να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον χρόνο, μέχρι να βρεθεί εκείνος ο αγοραστής που θα εκτιμήσει την ιστορία τους όσο ακριβώς τους αξίζει.

