Σοβαρό ατύχημα στο Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει τη μετάδοση του reality

  • Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την αναστολή της μετάδοσης του Survivor λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη στον Άγιο Δομίνικο.
  • Ο σταθμός εξέφρασε τη στήριξή του στον τραυματία και την οικογένειά του, παρακολουθώντας την υγεία του.
  • Η παραγωγή του Survivor είναι υπό την ευθύνη της Acun Medya, η οποία παρέχει ιατρική φροντίδα στον παίκτη.
  • Η μετάδοση θα ανασταλεί μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος.
  • Η Acun Medya δεσμεύεται να υποστηρίξει τον παίκτη στην αποκατάστασή του.

Την αναστολή της τηλεοπτικής μετάδοσης του Survivor ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ μετά από σοβαρό ατύχημα παίκτη στον Άγιο Δομίνικο.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων του reality υπέστη σοβαρό ατύχημα.

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παραγωγή του reality πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya. Η πορεία της υγείας του παίκτη παρακολουθείται στενά.

Σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται στην  ανακοίνωση του σταθμού ΣΚΑϊ:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

