Η Αθανασία Βογιάρη βρίσκεται στη Βιέννη, μεταφέροντας στους αναγνώστες του Star.gr όσα συμβαίνουν εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ευρωπαϊκού διαγωνισμού μουσικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Akylas βρίσκεται στο ξενοδοχείο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής και θα ξεκινήσουν νωρίς το απόγευμα για να μεταβούν στο Wiener Stadthalle, ώστε να ετοιμαστούν λίγο πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ημιτελικός. Φυσικά, στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του, όπως είχε πει και ο ίδιος.

Εκτός από τον Akyla και την ελληνική συμμετοχή, αξίζει να προσέξετε τη Φινλανδία, η οποία είναι από την αρχή του διαγωνισμού το αδιαφιλονίκητο φαβορί με το τραγούδι Liekinheitin και την Linda και τον Pete. Επίσης, φαβορί αποτελεί και η Σουηδία με τη Felicia και το My System, ένα EDM τραγούδι το οποίο θα δώσει ρυθμό στη σκηνή της Eurovision.

Fan favourite που ξεσήκωσε το κοινό μέσα στο στάδιο στη χθεσινή πρόβα, είναι η συμμετοχή της Μολδαβίας με τον Satoshi και το Viva Moldova!. Ένα τραγούδι το οποίο ενώ δεν είχε ξεκινήσει τόσο δυναμικά, τις τελευταίες μέρες έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική κι αναμένεται να το δούμε πολύ ψηλά στον τελικό πίνακα κατάταξης.

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η jury rehearsal, την οποία οι δημοσσιογράφοι είδαν από τις οθόνες μέσα στο στάδιο. Εκεί οι επιτροπές είδαν και βαθμολόγησαν μία-μία τις συμμετοχές. Ο Akylas είχε εξαιρετική επίδοση. Αναμένουμε να δούμε τι βαθμούς του έδωσαν.