Eurovision 2026: Ο Akylas κι η ελληνική αποστολή λίγο πριν τον Α' ημιτελικό

Αυτά είναι τα φαβορί απέναντι στο Ferto

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas και η ελληνική αποστολή βρίσκονται στη Βιέννη για τον Α' ημιτελικό της Eurovision 2026.
  • Η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Wiener Stadthalle για την προετοιμασία πριν τον ημιτελικό.
  • Φαβορί του διαγωνισμού είναι η Φινλανδία με το τραγούδι 'Liekinheitin' και η Σουηδία με το 'My System'.
  • Η συμμετοχή της Μολδαβίας με τον Satoshi και το 'Viva Moldova!' έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική.
  • Ο Akylas είχε εξαιρετική επίδοση στην πρόβα της επιτροπής, αναμένονται οι βαθμολογίες του.

Η Αθανασία Βογιάρη βρίσκεται στη Βιέννη, μεταφέροντας στους αναγνώστες του Star.gr όσα συμβαίνουν εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ευρωπαϊκού διαγωνισμού μουσικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Akylas βρίσκεται στο ξενοδοχείο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής και θα ξεκινήσουν νωρίς το απόγευμα για να μεταβούν στο Wiener Stadthalle, ώστε να ετοιμαστούν λίγο πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ημιτελικός. Φυσικά, στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του, όπως είχε πει και ο ίδιος.

Εκτός από τον Akyla και την ελληνική συμμετοχή, αξίζει να προσέξετε τη Φινλανδία, η οποία είναι από την αρχή του διαγωνισμού το αδιαφιλονίκητο φαβορί με το τραγούδι Liekinheitin και την Linda και τον Pete. Επίσης, φαβορί αποτελεί και η Σουηδία με τη Felicia και το My System, ένα EDM τραγούδι το οποίο θα δώσει ρυθμό στη σκηνή της Eurovision.

Fan favourite που ξεσήκωσε το κοινό μέσα στο στάδιο στη χθεσινή πρόβα, είναι η συμμετοχή της Μολδαβίας με τον Satoshi και το Viva Moldova!. Ένα τραγούδι το οποίο ενώ δεν είχε ξεκινήσει τόσο δυναμικά, τις τελευταίες μέρες έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική κι αναμένεται να το δούμε πολύ ψηλά στον τελικό πίνακα κατάταξης.

«Όλη η έμπνευση για τις εμφανίσεις του Akyla έρχεται από τον ίδιο»

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η jury rehearsal, την οποία οι δημοσσιογράφοι είδαν από τις οθόνες μέσα στο στάδιο. Εκεί οι επιτροπές είδαν και βαθμολόγησαν μία-μία τις συμμετοχές. Ο Akylas είχε εξαιρετική επίδοση. Αναμένουμε να δούμε τι βαθμούς του έδωσαν.

