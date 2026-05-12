Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ σε μια ιστορική συναυλία / Βίντεο αρχείου Star

Οι Metallica έγραψαν ιστορία στη συναυλία τους στην Αθήνα, στην πρώτη εμφάνιση τους για το 2026 στην Ελλάδα.

Το θρυλικό metal συγκρότημα έπαιξε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο 9 Μαΐου και, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα στα social media, έσπασαν ρεκόρ προσέλευσης για τον χώρο, καθώς περισσότεροι από 90.000 θεατές βρέθηκαν στη συναυλία.

Oι Metallica εμφανίστηκαν στην Αθήνα μετά από 16χρόνια και αποθεώθηκαν / Φωτογραφία Eurokinissi (Δήμητρα Κούτρα)

«Πάνω από 90.000 από εσάς ήσασταν εκεί και, πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε την περιοδεία M72 World Tour», έγραψαν οι Metallica.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας έπαιξαν 16 τραγούδια, ξεκινώντας με το Creeping Death και κλείνοντας με το Enter Sandman.

Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έχει συνήθως χωρητικότητα περίπου 75.000 ατόμων. Ωστόσο, η σκηνή που χρησιμοποίησε το συγκρότημα σε κυκλική διάταξη (in-the-round) επέτρεψε να αυξηθεί η χωρητικότητα, αφού δεν υπήρχε μεγάλη σκηνή που να «κόβει» θέσεις.

Η περιοδεία M72 έχει φέρει το συγκρότημα σε νέα ρεκόρ. Τον Αύγουστο του 2023, οι Metallica ξεπέρασαν ακόμη και την Taylor Swift σε προσέλευση στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες, με περίπου 78.000 θεατές, σε κάθε μία από τις δύο συναυλίες του ίδιου Σαββατοκύριακου.

Η περιοδεία συνεχίζεται την Τετάρτη (13 Μαΐου) στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά σειρά συναυλιών στο Sphere στο Λας Βέγκας, που θα διαρκέσουν από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο του 2027.