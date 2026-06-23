Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο Χανίων, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας και να προκαλούν σοκ.

Στη δημοσιότητα ήρθε από το Πρώτο Θέμα η τελευταία φωτογραφία της άτυχης Σταυρούλας, λίγο πριν βρει μαρτυρικό θάνατο.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι Αρχές, η Σταυρούλα Λεβεντάκη καταγράφεται στις 30 Μαΐου, στις 16:18, να κινείται πεζή στην περιοχή του Βαρυπέτρου. Κρατά στα χέρια της σακούλες με ψώνια και κατευθύνεται προς την οικία του 43χρονου Σκοπιανού κατηγορούμενου.

H τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν δολοφονηθεί

Η απόσταση από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα ήταν μόλις 80 μέτρα. Τα αντικείμενα και τα ψώνια που κρατούσε η 45χρονη εντοπίστηκαν αργότερα από τους αστυνομικούς μέσα στο σπίτι του δράστη, επιβεβαιώνοντας τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν και οδήγησαν στον θάνατό της.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Τη σκοτώνουν για δεύτερη φορά», ξεσπά ο αδελφός της

Ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης, βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια Χανίων σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του και στενούς φίλους. Ο ίδιος προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης για προσβολή νεκρού, εξοργισμένος από τη στάση και τις δηλώσεις της συζύγου του δράστη σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Δεύτερη δολοφονία για τη Σταυρούλα. Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση, ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Φυσικά θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας κι απ' αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε», δήλωσε συντετριμμένος ο Γιάννης.

O 43χρονος την ώρα που πάει στον εισαγγελέα

Η οικογένεια είναι εξοργισμένη με τον απαξιωτικό λόγο της συζύγου του κατηγορουμένου απέναντι στη νεκρή, αλλά και με το γεγονός ότι η ίδια επιμένει να τον υπερασπίζεται, ισχυριζόμενη ότι ομολόγησε επειδή φοβάται, παρά το ότι ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη Σταυρούλα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή: Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος της Σταυρούλας

Ο ιατροδικαστής Κρήτης, κ. Αντώνης Μπελιβάνης, ολοκλήρωσε την ιατροδικαστική εξέταση, ρίχνοντας φως στα αίτια θανάτου της 45χρονης, αν και η προχωρημένη σήψη της σορού δυσκόλεψε τη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τα δύο τραύματα από τέμνον όργανο στην αριστερή μασχαλιαία χώρα ήταν άκρως επιφανειακά και δεν προκάλεσαν βλάβη σε ζωτικά όργανα. Η πραγματική αιτία θανάτου ήταν οι βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, που προκάλεσαν κατάγματα στο κρανίο και εσωτερική αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι ο θάνατος ενδέχεται να ήταν ακαριαίος μετά το ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Παράλληλα, σημείωσε ότι μακροσκοπικά δεν υπάρχουν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο έχουν ληφθεί επιχρίσματα για εργαστηριακές εξετάσεις.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει η χρήση δεματικών (tireup) στα χέρια και τα πόδια της 45χρονης, καθώς και η μονωτική ταινία στο στόμα της. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης τη φίμωσε, τη σκότωσε και στη συνέχεια την έδεσε με τα δεματικά προκειμένου να μεταφέρει πιο εύκολα τη σορό της στο σημείο ταφής.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο και το θολό κίνητρο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο κατέγραψε στο κινητό της μια φίλη του Γιάννη, η Ελευθερία. Σε αυτό, ο 43χρονος δράστης, πριν συλληφθεί, τηλεφωνούσε στον αδελφό του θύματος υποκρινόμενος τον τρομοκρατημένο και τον ανήσυχο για την εξαφάνιση της Σταυρούλας:

Ο 43χρονος έπαιζε θέατρο τις μέρες που αναζητούσαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη

«Έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά... Είμαστε και εγώ και η γυναίκα μου άνω-κάτω... Περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουνε μπροστά μου... Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή, την υγειά μου θέλω», ακούγεται να λέει με χαμηλόφωνη και ψύχραιμη φωνή.

Σύμφωνα με εγκληματολογικές αναλύσεις, ο δράστης προσπαθούσε να χτίσει ένα ψευδές αφήγημα για να καλύψει την εμπλοκή του και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Παράλληλα, εξετάζεται το οικονομικό κίνητρο. Ο δράστης φέρεται να έκανε δύο αναλήψεις από ΑΤΜ με τις κάρτες της Σταυρούλας, ύψους 1.000 και 800 ευρώ. Στη συνέχεια, παρέδωσε τις κάρτες σε αλλοδαπό εργάτη, σε μια προσπάθεια να σκηνοθετήσει ληστεία και να τον ενοχοποιήσει. Δεν αποκλείεται η Σταυρούλα να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητές του και να αποτελούσε «εμπόδιο» που έπρεπε να βγει από τη μέση.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αύριο η κηδεία της

Ο 43χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα Χανίων για την υπόθεση της ναρκωτικών, ενώ το απόγευμα αναμένεται να του αποδοθεί επίσημα και η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη θα γίνει αύριο στις 11:00

Η τραγωδία ολοκληρώνεται αύριο το πρωί, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου στο Βαρύπετρο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Σταυρούλα.

Τραγική λεπτομέρεια, όπως μετέφερε ο αδελφός της, το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι γονείς τους δεν θα καταφέρουν να παρευρεθούν στην κηδεία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, αφήνοντάς τον μόνο του στη δύσκολη αυτή στιγμή.