Μαρτυρικός φαίνεται να ήταν ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, όπως προκύπτει από τις νεότερες πληροφορίες για τον αδίστακτο και σκληρό τρόπο που ο 43χρονος την σκότωσε μέσα στο σπίτι που του νοίκιαζε. Παράλληλα αποτροπιασμό προκαλεί το «θέατρο» που έπαιζε επί 21μέρες, προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ θολό παραμένει το τοπίο ως προς το κίνητρο του δράστη.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το πιθανό ερωτικό κίνητρο

Αρχικά ο 43χρονος είχε καταθέσει πως τσακώθηκε με τη 45χρονη γιατί του έκανε παρατήρηση για την κατάσταση του σπιτιού, που του νοίκιαζε. Στη συνέχεια όμως φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Σταυρούλα τον πίεζε να συνεχίσουν την ερωτική σχέση που φέρεται να είχαν στο παρελθόν και ότι τον απείλησε πως θα αποκαλύψει τα πάντα στη σύζυγό του, εάν αποφάσιζε να απομακρυνθεί από εκείνη.

Κατά την ομολογία του, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η άτυχη γυναίκα φέρεται να επέμεινε να έρθουν ξανά σε ερωτική επαφή. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιο καβγά.

O 43χρονος φέρεται να είπε ότι σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη πάνω σε καβγά γιατί τον πίεζε να συνεχίσουν την ερωτική τους σχέση

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σημείωσε πως από την μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει προκύψει ερωτικό υπόβαθρο.

«Έχει αναφερθεί η προστριβή για το σπίτι ως κίνητρο, κατά την ομολογία του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει όμως η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της εκδοχή, οπότε προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές αναμένουν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, το οποίο ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της ημέρας του εγκλήματος.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τη χτύπησε με μπουκάλι, με κούτσουρο και μετά τη μαχαίρωσε

Τότε φέρεται να την χτύπησε στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι μπύρας, το οποίο έσπασε από τη δύναμη του χτυπήματος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, επειδή η Σταυρούλα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία για να μην ακούγονται οι φωνές της και της κατάφερε δύο μαχαιριές στον θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν μαρτυρικός

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε και χτύπημα στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν κούτσουρο, το οποίο ενδέχεται να ήταν καθοριστικό για τον θάνατό της.

Αμέσως μετά έδεσε τα χέρια και τα πόδια της με πλαστικά δεματικά (tie wrap), τύλιξε τη σορό με σακούλες και την άφησε μέσα στο σπίτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης

Από εκείνο το σημείο ξεκινά, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος.

Ο 43χρονος μετέφερε τη σορό με το βαν του τη νεκρή Σταυρούλα στο χωράφι που είχε στον Βατόλακκο Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας. Εκεί έσκαψε λάκκο και την έθαψε.

Το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένη η Σταυρούλα Λεβεντάκη

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην απόκρυψη της σορού. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι κινήσεις που έγιναν με τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονταν αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ της περιοχής, γεγονός που αρχικά δημιουργούσε την εντύπωση ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρισκόταν εν ζωή και είχε εξαφανιστεί οικειοθελώς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να πραγματοποίησε ο ίδιος αναλήψεις και στη συνέχεια να παρέδωσε τις κάρτες σε άλλο αλλοδαπό άτομο, έχοντας μάλιστα αναγράψει το PIN επάνω τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές έγιναν με στόχο να αποπροσανατολιστούν οι έρευνες και να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό σενάριο γύρω από την εξαφάνιση της γυναίκας. Μέχρι στιγμής, το δεύτερο πρόσωπο δεν φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία.

Ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τη χτύπησε με ένα γυάλινο μπουκάλι, τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι και με ένα κούτσουρο

Παράλληλα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες ακόμη και προς τον αδελφό της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οι οποίοι από νωρίς είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον 43χρονο.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το βίντεο που αποκάλυψε την αλήθεια

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται ότι έπαιξε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει η ίδια η Σταυρούλα Λεβεντάκη έξω από το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένα αρχεία, παρά το γεγονός ότι ο καθ’ ομολογίας δράστης είχε αναφέρει πως συνήθιζε να διαγράφει το υλικό.

Καθοριστικό για να "λυθεί" η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν διεγραμμένο βίντεο που ανακτήθηκε και την έδειχνε να μπαίνει στο σπίτι, αλλά να μη βγαίνει ποτέ

Τα πλάνα φέρονται να δείχνουν τη 45χρονη να εισέρχεται στο σπίτι στις 30 Μαΐου, χωρίς να καταγράφεται ποτέ η έξοδός της, στοιχείο που ενίσχυσε σημαντικά τις υποψίες των ερευνητών.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς «έσπασε» ο 43χρονος

Έπειτα από περισσότερες από 15 ώρες ανάκρισης και αφού του παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις τραπεζικές κινήσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ο 43χρονος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε το έγκλημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι, δεμένη χειροπόδαρα και φιμωμένη

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και η σύζυγός του, η οποία κλήθηκε από τη Γαύδο, όπου εργάζεται, στα Χανιά για να καταθέσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δική της έκκληση προς τον σύζυγό της να πει όσα γνωρίζει ενδέχεται να συνέβαλε στην τελική του ομολογία. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι γνώριζε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ως την σπιτονοικοκυρά του συζύγου της, αλλά δεν ήξερε τίποτα για την ερωτική τους σχέση.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα αποσαφηνίσουν πλήρως την ακριβή αιτία θανάτου, ενώ ο 43χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί.