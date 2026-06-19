Καταιγιστικές εξελίξεις και απόλυτο θρίλερ στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Το Star φέρνει στο φως αποκλειστικές πληροφορίες, που αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα της έρευνας. Στο σπίτι του ενοικιαστή βρέθηκαν ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος ο αλλοδαπός έχει πλέον εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Ανατροπή - θρίλερ στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα στο σπίτι, άφαντος ο ενοικιαστής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή και οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων. Ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όταν τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων αναζήτησαν τον Σκοπιανό ενοικιαστή για να του ζητήσουν εξηγήσεις και να πάρουν συμπληρωματική κατάθεση, βρέθηκαν μπροστά σε τοίχο: ο άνδρας έχει χαθεί από προσώπου γης. Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον ότι εμπλέκεται άμεσα στην εξαφάνιση της Σταυρούλας.

Μάλιστα, εντόπισαν το αυτοκίνητο και το κινητό του τηλέφωνο παρατημένα σε μια ερημική τοποθεσία. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός και έχουν ενημερωθεί λιμάνια και αεροδρόμια της Κρήτης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής του από το νησί.