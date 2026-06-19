Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή

Ανθρωποκυνηγητό για τον ενοικιαστή - Βρέθηκαν το αμάξι και το κινητό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 21:53 Μαρτυρία-σοκ Ισραηλινού ομήρου της Χαμάς: «Με βασάνιζαν καθημερινά»
19.06.26 , 21:51 Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά
19.06.26 , 21:43 Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ
19.06.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 19/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65.000.000 ευρώ
19.06.26 , 21:07 Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
19.06.26 , 21:05 Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!
19.06.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Τα παιδικά τραύματα στην ενήλικη ζωή
19.06.26 , 20:51 Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»
19.06.26 , 20:26 «Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου
19.06.26 , 20:24 Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
19.06.26 , 19:48 Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες
19.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
19.06.26 , 19:42 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους
19.06.26 , 19:31 BMW i3 50 xDrive First Edition: Άνοιξαν οι παραγγελίες - Τιμές
19.06.26 , 19:24 Συντάξεις Ιουλίου: Στα δύο «σπάει» η πληρωμή
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/6/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκαν κηλίδες αίματος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο σπίτι του ενοικιαστή στα Χανιά.
  • Ο ενοικιαστής έχει εξαφανιστεί και οι αρχές τον θεωρούν ύποπτο για την εξαφάνιση της Λεβεντάκη.
  • Αστυνομικοί ερευνούν στοιχεία καθαρισμού στο σπίτι του ενοικιαστή, συμπεριλαμβανομένης της σφουγγαρίστρας.
  • Το αυτοκίνητο και το κινητό του ενοικιαστή βρέθηκαν παρατημένα σε ερημική τοποθεσία.
  • Συναγερμός έχει σημάνει στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κρήτης για την αποτροπή διαφυγής του.

Καταιγιστικές εξελίξεις και απόλυτο θρίλερ στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Το Star φέρνει στο φως αποκλειστικές πληροφορίες, που αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα της έρευνας. Στο σπίτι του ενοικιαστή βρέθηκαν ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος ο αλλοδαπός έχει πλέον εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Πήρα τα λεφτά, ήταν μια ήσυχη κοπέλα»

Ανατροπή - θρίλερ στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα στο σπίτι, άφαντος ο ενοικιαστής 

Ανατροπή - θρίλερ στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα στο σπίτι, άφαντος ο ενοικιαστής 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή και οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων. Ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Όταν τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων αναζήτησαν τον Σκοπιανό ενοικιαστή για να του ζητήσουν εξηγήσεις και να πάρουν συμπληρωματική κατάθεση, βρέθηκαν μπροστά σε τοίχο: ο άνδρας έχει χαθεί από προσώπου γης. Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον ότι εμπλέκεται άμεσα στην εξαφάνιση της Σταυρούλας.

Μάλιστα, εντόπισαν το αυτοκίνητο και το κινητό του τηλέφωνο παρατημένα σε μια ερημική τοποθεσία. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός και έχουν ενημερωθεί λιμάνια και αεροδρόμια της Κρήτης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής του από το νησί.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top