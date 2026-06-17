Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

«Φύλλο και φτερό» το σπίτι της από τη Σήμανση - Αποκάλυψη Star

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Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (17/6/2026)

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Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Star, οι έρευνες των Αρχών περνούν πλέον σε νέα φάση, με δράση στο πεδίο. Η Αστυνομία πιάνει το νήμα από την αρχή, αναζητώντας το κλειδί της υπόθεσης. Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Eξαφάνιση Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Της Σταυρούλας - Video

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων ξεκίνησαν μια σαρωτική έρευνα από το μηδέν. Όπως αποκαλύπτει το Star, έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπήκαν ξανά στο σπίτι της Σταυρούλας και το έκαναν κυριολεκτικά «φύλλο και φτερό», αναζητώντας έστω και το παραμικρό ίχνος που μπορεί να είχε διαφύγει στην πρώτη έρευνα.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη

Παράλληλα, αστυνομικοί ακολούθησαν βήμα προς βήμα την ακριβή διαδρομή που έκανε η αγνοούμενη την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ψάχνουν να βρουν το ακριβές σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της, αλλά και ποιος μπορεί να βρέθηκε στον δρόμο της.

Την ίδια ώρα, από χθες άνοιξε ένας νέος, κομβικός κύκλος καταθέσεων. Ένα πρόσωπο-κλειδί, άτομο από το πολύ στενό της περιβάλλον, βρέθηκε για δεύτερη φορά απέναντι από τους αστυνομικούς. Δεν πρόκειται για τον αδελφό της, αλλά για άλλο πρόσωπο.

Ο στόχος είναι να χαρτογραφηθεί κάθε άγνωστη λεπτομέρεια της ζωής της Σταυρούλας, ώστε να βρεθεί επιτέλους η άκρη του νήματος σε αυτήν τη μυστηριώδη εξαφάνιση.

 

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