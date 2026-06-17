Δράμα: To συγκλονιστικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης

Οργή στην κηδεία της Αντιγόνης - To συγκλονιστικό μήνυμα της αδελφής της

«Η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (17/6/2026)

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Στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε σήμερα η μάνα των δύο παιδιών, η αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο σπίτι της στη Δράμα. «Η σιωπή σκοτώνει» είναι το συγκλονιστικό μήνυμα της αδελφής της.

Η 45χρονη Αντιγόνη, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον αστυνομικό σύζυγό της. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, που έμειναν ορφανά και από τους δύο γονείς. 

Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της

Από τις επτά πισώπλατες μαχαιριές που δέχθηκε η Αντιγόνη, η φονική ήταν μία, αυτή που την βρήκε στην καρδιά.

«Είχε πει "την αγαπάω πολύ, πώς θα ζήσω χωρίς αυτήν", αλλά μετά έλεγε "έχω δύο παιδιά". Γύρισε το μυαλό του;», λέει φίλος του ζευγαριού.

Ακόμα κι αν έγινε αυτό που λέει ο φίλος του, όπως το Star αποκάλυψε:

  • Δύο συνεδρίες είχε κάνει ο 50χρονος με τον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. και τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο.
  • Μάλιστα, του είχε δώσει και αγωγή, καθώς διέγνωσε άγχος, ένταση και κρίσεις πανικού.

Γιατί δεν ενημέρωσαν την υπηρεσία;

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛΑΣ παρακολουθούσε τον δράστη - Τι είχε «δει»

«Θα σε θυμόμαστε πάντα γι’ αυτό που ήσουν, μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική επαγγελματίας και συνάδελφος, μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη» είπε στον επικήδειό του ο διοικητής της Αντιγόνης.

Δράμα κηδεία Αντιγόνης

Η Αντιγόνη είχε μιλήσει για όσα ζούσε. Στην οικογένεια, στους φίλους, στον ψυχολόγο της.

Είχε αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι. Ποτέ δεν καταγγέλθηκε τίποτα.

Ποτέ κανείς δεν πίστευε ότι ο αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. θα σκότωνε.

Δράμα: «Η σιωπή σκοτώνει» το μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης

«Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Σήμερα, εκτός από την αδελφή μου, θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη» ήταν το μήνυμα της αδερφής της Αντιγόνης.

Δράμα: To συγκλονιστικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη γυναίκα. Τραγικές φιγούρες στην εκκλησία του Νευροκοπίου Δράμας τα δύο της παιδιά.

Το 17χρονο αγόρι και το 20χρονο κορίτσι, καλούνται να συνεχίσουν μόνα τους. Να γίνουν μάνα και πατέρας ο ένας για τον άλλον και να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Αργά το απόγευμα έγινε και η κηδεία του δράστη και αυτόχειρα.

 

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