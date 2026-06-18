Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Πήρα τα λεφτά, ήταν μια ήσυχη κοπέλα»

Το κινητό της που «σιώπησε» και ο ενοικιαστής του σπιτιού της

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/6/2024)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στα Χανιά, με έρευνες από ΕΜΑΚ και ντρόουν της Αστυνομίας.
  • Η τελευταία της επαφή ήταν με εργάτη για πληρωμή, αλλά δεν υπάρχει καταγραφή εξόδου από το σπίτι που νοίκιαζε.
  • Ο ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι την είδε για 2-3 λεπτά, χωρίς αποδείξεις για την έξοδό της.
  • Η έρευνα εστιάζει στο αν έφυγε μόνη της ή αν την παρέλαβε κάποιος με όχημα.
  • Το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και άγνωστο, πιθανώς κρύβει στοιχεία για την υπόθεση.

Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά συνεχίζεται. Σήμερα (18/6), κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και ντρόουν της Αστυνομίας έκαναν έρευνες στο σημείο μηδέν, εκεί όπου χάθηκαν τα ίχνη της. Την ίδια ώρα, οι αρχές προσπαθούν να ξεκλειδώσουν τον ρόλο του τρίτου προσώπου που αποκάλυψε το Star.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: ΕΜΑΚ και ντρόουν της ΕΛΑΣ στις έρευνες

Με το πρώτο φως της μέρας, οι έρευνες στο σημείο - κλειδί, στο Βαρύπετρο, έγιναν σαρωτικές. Ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: ΕΜΑΚ και ντρόουν της ΕΛΑΣ στις έρευνες

«Χτένισε» σπιθαμή προς σπιθαμή την πίσω πλευρά του σπιτιού που νοίκιαζε η Σταυρούλα, ψάχνοντας για οποιοδήποτε ίχνος. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία σήκωσε ντρόουν, σκανάροντας την ευρύτερη περιοχή, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε στην επιχείρηση.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η Σταυρούλα έφυγε από τα Χανιά, όπου έμενε, για να πάει στο χωριό να πληρώσει έναν εργάτη. Το Star εντόπισε τον άνθρωπο που φέρεται να είναι από τους τελευταίους που της μίλησαν.

«Μου είπε: “Έλα, μέχρι τις 5:30 είμαι στο σπίτι. Έλα γιατί θα φύγω, μετά θα αργήσεις να πάρεις τα λεφτά”. Πήγα, πήρα τα λεφτά και αυτά. Αυτή ήταν μια κοπέλα ήσυχη. Άμα έλεγες καλημέρα, σου έλεγε καλημέρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς κλαδεύουν, ήθελε να μάθει η κακομοίρα, να μάθει τα πάντα. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα, έχω τρελαθεί...».

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Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στο μικροσκόπιο ο ενοικιαστής και το κινητό που «σιώπησε»

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στο μικροσκόπιο ο ενοικιαστής και το κινητό που «σιώπησε»

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2-3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Θρίλερ στα Χανιά: Νέα έρευνα μακριά από το τελευταίο στίγμα της Σταυρούλας

Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε ενδελεχή εξερεύνηση στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να βρει κάποιο ίχνος της. Η έρευνα τώρα εστιάζει στο αν έφυγε μόνη της, πεζή, από την πίσω πλευρά ή αν κάποιος την παρέλαβε με όχημα. Το μεγαλύτερο αγκάθι, όμως, για την Ασφάλεια Χανίων παραμένει ένα: το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και παραμένει άφαντο, κρύβοντας ίσως το κλειδί της λύσης.

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