Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά συνεχίζεται. Σήμερα (18/6), κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και ντρόουν της Αστυνομίας έκαναν έρευνες στο σημείο μηδέν, εκεί όπου χάθηκαν τα ίχνη της. Την ίδια ώρα, οι αρχές προσπαθούν να ξεκλειδώσουν τον ρόλο του τρίτου προσώπου που αποκάλυψε το Star.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: ΕΜΑΚ και ντρόουν της ΕΛΑΣ στις έρευνες

Με το πρώτο φως της μέρας, οι έρευνες στο σημείο - κλειδί, στο Βαρύπετρο, έγιναν σαρωτικές. Ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας.

«Χτένισε» σπιθαμή προς σπιθαμή την πίσω πλευρά του σπιτιού που νοίκιαζε η Σταυρούλα, ψάχνοντας για οποιοδήποτε ίχνος. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία σήκωσε ντρόουν, σκανάροντας την ευρύτερη περιοχή, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε στην επιχείρηση.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η Σταυρούλα έφυγε από τα Χανιά, όπου έμενε, για να πάει στο χωριό να πληρώσει έναν εργάτη. Το Star εντόπισε τον άνθρωπο που φέρεται να είναι από τους τελευταίους που της μίλησαν.

«Μου είπε: “Έλα, μέχρι τις 5:30 είμαι στο σπίτι. Έλα γιατί θα φύγω, μετά θα αργήσεις να πάρεις τα λεφτά”. Πήγα, πήρα τα λεφτά και αυτά. Αυτή ήταν μια κοπέλα ήσυχη. Άμα έλεγες καλημέρα, σου έλεγε καλημέρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς κλαδεύουν, ήθελε να μάθει η κακομοίρα, να μάθει τα πάντα. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα, έχω τρελαθεί...».

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στο μικροσκόπιο ο ενοικιαστής και το κινητό που «σιώπησε»

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2-3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε ενδελεχή εξερεύνηση στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να βρει κάποιο ίχνος της. Η έρευνα τώρα εστιάζει στο αν έφυγε μόνη της, πεζή, από την πίσω πλευρά ή αν κάποιος την παρέλαβε με όχημα. Το μεγαλύτερο αγκάθι, όμως, για την Ασφάλεια Χανίων παραμένει ένα: το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και παραμένει άφαντο, κρύβοντας ίσως το κλειδί της λύσης.