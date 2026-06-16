Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σήμερα, το κατώφλι των Αρχών πέρασαν για μία ακόμη φορά δύο πρόσωπα - κλειδιά, την ώρα που τα ευρήματα μέσα στο σπίτι της πυροδοτούν νέα ερωτηματικά.

Σήμερα έδωσαν συμπληρωματική κατάθεση δύο άτομα: ο αδελφός της αγνοούμενης και ένα ακόμη πρόσωπο από το στενό, κοντινό της περιβάλλον. Η Ασφάλεια Χανίων, μέσα από αυτές τις καταθέσεις, αναζητά στοιχεία που θεωρεί σημαντικά. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που έπρεπε να λάβει η Σταυρούλα.

Χανιά: Ανθρωποκτονία, ατύχημα ή αυτοκτονία;

Το μυστήριο εντείνεται από την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της. Η Σταυρούλα φαίνεται πως έφυγε εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα, καθώς είχε μόλις αγοράσει τρόφιμα, τα οποία βρέθηκαν άθικτα στον χώρο. Οι εικόνες δεν έδειχναν έναν άνθρωπο που ήθελε να εξαφανιστεί.

Αυτή τη στιγμή, για τις Αρχές, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Στο τραπέζι των ερευνών βρίσκονται και τα τρία σενάρια: της ανθρωποκτονίας, του ατυχήματος αλλά και της αυτοκτονίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.