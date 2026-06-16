Θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες, με τις Αρχές να διεξάγουν εντατικές έρευνες.
  • Πριν την εξαφάνιση, η Σταυρούλα είχε προγραμματίσει να κάνει μια νέα αρχή, μετακομίζοντας σε νέο διαμέρισμα.
  • Η τελευταία της επαφή ήταν με έναν εργάτη για οικονομική εκκρεμότητα, πριν χαθούν τα ίχνη της.
  • Η οικογένεια και φίλοι την περιγράφουν ως αφοσιωμένη και ευγενική, με έντονη θρησκευτικότητα.
  • Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και του εγκληματικού στοιχείου.

Απαντήσεις αναζητούν οι Αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, η οποία αγνοείται εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες, με τις έρευνες να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Εξαφάνιση σταυρούλα λεβεντάκη 1

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, ενώ συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν μια γυναίκα χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα δοτική και αφοσιωμένη στους ηλικιωμένους γονείς της.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αναρτήσεις που σκιαγραφούν το προφίλ της

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», παρότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι λιγοστές αναρτήσεις της αποκαλύπτουν πολλά για την προσωπικότητα και την καθημερινότητά της.

Χανιά: Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης - Η τελευταία συνάντηση

Το καλοκαίρι του 2023 δημοσίευσε φωτογραφία από τον γάμο των γονιών της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό της προς αυτούς. Λίγους μήνες αργότερα εντάχθηκε σε διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εξαφάνιση σταυρούλα λεβεντάκη 2

Μέσα από τις αναρτήσεις της ζητούσε συμβουλές, στήριξη και προσευχές για την πορεία της μητέρας της, αποδεικνύοντας – σύμφωνα με όσους παρακολουθούν την υπόθεση – ότι βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό των γονιών της.

Τον Νοέμβριο του 2024, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της, είχε γράψει συγκινητικά λόγια για τη μάχη που έδινε επί οκτώ μήνες με την ασθένειά της, ζητώντας από τα μέλη της ομάδας να της στείλουν θετική ενέργεια.

Θρίλερ Με Την Εξαφάνιση 45χρονης Σταυρούλας Στα Χανιά

Αντίστοιχα τρυφερή ήταν και η ανάρτησή της τον Σεπτέμβριο του 2025 για τα 80ά γενέθλια του πατέρα της.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και το χειρουργείο

Η ίδια η Σταυρούλα φαίνεται πως αντιμετώπισε στη συνέχεια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στις 14 Νοεμβρίου 2025 είχε δημοσιεύσει μήνυμα ζητώντας από φίλους και γνωστούς να προσευχηθούν για εκείνη, καθώς επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Εξαφάνιση σταυρούλα λεβεντάκη 3

Λίγες εβδομάδες αργότερα ανάρτησε φωτογραφία από το νοσοκομείο, δείχνοντας το βραχιολάκι νοσηλείας της και εκφράζοντας την αγωνία της για την έκβαση της επέμβασης.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026 ήρθε η ανακούφιση. Όπως η ίδια γνωστοποίησε, τα αποτελέσματα της βιοψίας ήταν αρνητικά, γεγονός που της έδωσε αισιοδοξία για το μέλλον.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η νέα ζωή που ετοίμαζε

Λίγες ημέρες μετά τα ευχάριστα νέα για την υγεία της, η 45χρονη ξεκίνησε να αναζητά ένα μικρό σπίτι στα Χανιά προκειμένου να κάνει, όπως έλεγε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της, «μια νέα αρχή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκε τελικά ένα μικρό διαμέρισμα στην περιοχή του παλιού λιμανιού των Χανίων και ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της λίγο πριν εξαφανιστεί.

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Άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν μια γυναίκα χαρούμενη, η οποία σχεδίαζε το επόμενο βήμα της ζωής της μετά τις δύσκολες περιπέτειες που είχε περάσει.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι τελευταίες κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 30 Μαΐου, η Σταυρούλα είχε ενημερώσει έναν εργάτη με τον οποίο είχε οικονομική εκκρεμότητα ότι επιθυμούσε να τον συναντήσει για να του δώσει χρήματα που του όφειλε.

Ο ίδιος φέρεται να της πρότεινε να αναβάλουν τη συνάντηση, όμως εκείνη επέμεινε λέγοντας ότι αν δεν τον πλήρωνε εκείνη την ημέρα, θα αργούσε πολύ να το κάνει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια πέρασε από ένα ακίνητο που της ανήκει και είναι νοικιασμένο σε άλλους ανθρώπους. Οι ένοικοι φέρονται να την είδαν να κρατά μία σακούλα πριν αποχωρήσει με κατεύθυνση προς στάση λεωφορείου.

Από εκεί και πέρα τα ίχνη της χάνονται.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να ζήσει»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή μαζί της τα τελευταία χρόνια.

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Όλοι περιγράφουν μια γυναίκα ευγενική, εσωστρεφή, βαθιά θρησκευόμενη και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στους γονείς της.

Συγγενείς επιμένουν ότι ήταν εκείνη που είχε αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας της κατάκοιτης μητέρας της και του πατέρα της που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, άνθρωποι που γνώριζαν την κατάστασή της τονίζουν ότι μετά τα θετικά αποτελέσματα της βιοψίας και τη μετακόμιση στο νέο της σπίτι έδειχνε αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά.

«Ήθελε να ζήσει. Ήθελε να κάνει μια καινούργια αρχή», λένε χαρακτηριστικά.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από νωρίς το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις έρευνες, ενώ δεκάδες πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας καλούνται να δώσουν μαρτυρικές καταθέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνουν οι ερευνητές στον τελευταίο άνθρωπο που είναι γνωστό ότι συναντήθηκε μαζί της πριν χαθούν τα ίχνη της. Πρόκειται για τον Αλβανό εργάτη γης στον οποίο η 45χρονη είχε δώσει χρήματα που του όφειλε λίγες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας κλήθηκε εκ νέου στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, όπου δίνει συμπληρωματική και διευρυμένη κατάθεση. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν κάθε λεπτομέρεια της συνάντησής τους, αλλά και να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την εξαφάνιση της Σταυρούλας.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αντίθετα, οι καταθέσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συλλέγουν και αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή όπου κινήθηκε η 45χρονη πριν εξαφανιστεί. Στις αναζητήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και διασωστικά συνεργεία, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο ατυχήματος σε δύσβατες περιοχές ή χαράδρες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα που να εξηγεί τι συνέβη στη γυναίκα.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Οι ερευνητές αποφεύγουν να διαρρεύσουν λεπτομέρειες για την πορεία της έρευνας, καθώς, όπως εξηγούν, σε αυτή τη φάση προτεραιότητα είναι να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία διερεύνησης.

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