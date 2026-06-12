Χανιά: Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης - Η τελευταία συνάντηση

Τι λέει ο αδερφός της στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»

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Η έκκληση του αδερφού της 45χρονης Σταυρούλας που αγνοείται στα Χανιά / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την περιοχή της Αγιάς Χανίων. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 30 Μαΐου και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι ζωής. 

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές με καθυστέρηση, καθώς, σύμφωνα με τον αδελφό της, υπήρχαν οικογενειακές δυσκολίες και δεν υπήρχε συχνή επικοινωνία μεταξύ τους.  

Τελικά, στις 9 Ιουνίου ο ίδιος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή της, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό της. 

Κρήτη: Το τελευταίο δρομολόγιο και η προγραμματισμένη συνάντηση 

Η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου, περίπου στις 14:00. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προγραμματίσει συνάντηση με έναν εργάτη προκειμένου να του παραδώσει κάποια χρήματα. 

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα παρέδωσε τα χρήματα και από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκαν τα ίχνη της. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή ή άλλη δραστηριότητα που να μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της. 

Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά

Μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο αδελφός της 45χρονης ανέφερε ότι αντιλήφθηκε την εξαφάνισή της όταν βγήκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Άρχισε να την αναζητά μαζί με κοινωνικές υπηρεσίες που είχαν επικοινωνήσει μαζί του για ζητήματα που αφορούσαν τους ηλικιωμένους γονείς τους. 

Όπως είπε, οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η αδελφή του επισκεπτόταν κατά διαστήματα το πατρικό σπίτι. Δήλωσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ή να είχε αναφέρει κάτι που να προμήνυε την εξαφάνισή της. 

Η 45χρονη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε. 

Οι αρμόδιες Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς έχουν περάσει πολλές ημέρες χωρίς καμία επικοινωνία, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η γυναίκα αποχώρησε οικειοθελώς ή ότι έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μετά την εξαφάνισή της. 

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

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