Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας στην Κρήτη, με τις έρευνες να εντείνονται και τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον σε νέα περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το τελευταίο γνωστό στίγμα του κινητού της τηλεφώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα βρίσκεται από σήμερα στα Χανιά, συμμετέχοντας στις έρευνες μαζί με στελέχη της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και μέσα όπως drones.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Λαπαθάκης, οι έρευνες διεξάγονται σε συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να δημοσιοποιείται η ακριβής τοποθεσία του για επιχειρησιακούς λόγους. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση διεξάγεται σε περιοχή που απέχει πάνω από 10 χλμ. από το σημείο όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της αγνοούμενης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Αλέξανδρο Καλαφάτη, στα Χανιά μετέβη εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει ενδεχόμενα στοιχεία, όπως αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, σε συγκεκριμένο χώρο που υπέδειξε η Ασφάλεια Χανίων σε χώρο, ο οποίος δε σχετίζεται με την κατοικία της Σταυρούλας.

Την ίδια ώρα, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση εμφανίζονται ιδιαίτερα φειδωλά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η ροή πληροφοριών έχει περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με συντονισμένες κινήσεις, αξιοποιώντας καταθέσεις, τεχνικά δεδομένα και τα ευρήματα που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις πεδίου, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της αγνοούμενης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα