Θρίλερ στα Χανιά: Νέα έρευνα μακριά από το τελευταίο στίγμα της Σταυρούλας

Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στην Κρήτη

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντείνονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά, με νέα περιοχή ερευνών πάνω από 10 χλμ. μακριά από το τελευταίο στίγμα του κινητού της.
  • Ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα συμμετέχει στις έρευνες, χρησιμοποιώντας σκύλους και drones.
  • Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιεί αυτοψία σε χώρο που υπέδειξε η Ασφάλεια Χανίων, χωρίς σχέση με την κατοικία της Σταυρούλας.
  • Η ροή πληροφοριών έχει περιοριστεί, υποδεικνύοντας κρίσιμο στάδιο στις έρευνες.
  • Οι Αρχές αξιοποιούν καταθέσεις και τεχνικά δεδομένα για την ανεύρεση της αγνοούμενης.

Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας στην Κρήτη, με τις έρευνες να εντείνονται και τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον σε νέα περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το τελευταίο γνωστό στίγμα του κινητού της τηλεφώνου. 

Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα βρίσκεται από σήμερα στα Χανιά, συμμετέχοντας στις έρευνες μαζί με στελέχη της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και μέσα όπως drones. 

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Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Λαπαθάκης, οι έρευνες διεξάγονται σε συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να δημοσιοποιείται η ακριβής τοποθεσία του για επιχειρησιακούς λόγους. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση διεξάγεται σε περιοχή που απέχει πάνω από 10 χλμ. από το σημείο όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της αγνοούμενης. 

Έρευνες στα Χανιά για την αγνοούμενη Σταυρούλα

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Αλέξανδρο Καλαφάτη, στα Χανιά μετέβη εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει ενδεχόμενα στοιχεία, όπως αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, σε συγκεκριμένο χώρο που υπέδειξε η Ασφάλεια Χανίων σε χώρο, ο οποίος δε σχετίζεται με την κατοικία της Σταυρούλας.  

Την ίδια ώρα, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση εμφανίζονται ιδιαίτερα φειδωλά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η ροή πληροφοριών έχει περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο. 

Εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με συντονισμένες κινήσεις, αξιοποιώντας καταθέσεις, τεχνικά δεδομένα και τα ευρήματα που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις πεδίου, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της αγνοούμενης. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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