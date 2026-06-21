Σταυρούλα Λεβεντάκη: To «θέατρο» που έπαιζε ο 43χρονος

Με τον πιο τραγικό τρόπο δόθηκε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ενοικιαστής, που έπαιζε θέατρο επί 21 ημέρες, ομολόγησε ότι τη σκότωσε και την έθαψε σε ένα χωράφι.

Από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, αλλά στο τέλος «έσπασε» και αποκάλυψε τη φρίκη.

Σε αυτό το χωράφι είχε θάψει ο ενοικιαστής την άτυχη Σταυρούλα. Τα ξημερώματα αποκάλυψε το αποτρόπαιο έγκλημα, οδηγώντας στη συνέχεια τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός της.

Στην ομολογία του, ισχυρίστηκε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά, όταν το θύμα πήγε στο σπίτι για να πάρει το ενοίκιο.

«Εγώ τη σκότωσα. Τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», είπε ο καθ'ομολογίαν δράστης.

Χανιά: To «θέατρο» για 21 ημέρες του ενοικιαστή

Ο 43χρονος επί 21 ημέρες έπαιζε θέατρο, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρχές.

Μπήκε στο κάδρο των υπόπτων από την πρώτη στιγμή, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν από την εξαφάνισή της. Οι κάμερες την είχαν καταγράψει να μπαίνει στο σπίτι, όχι όμως και να βγαίνει. Φαίνεται ότι μετά το έγκλημα πήγαινε τακτικά στο χωράφι.

«Ερχόταν κάθε μέρα και έκανε εργασίες», λέει κάτοικος της περιοχής.

«Τον έβλεπα τακτικά στο χωράφι», λέει άλλος.

Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Οι αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο Σκοπιανός ενοικιαστής να λέει ψέματα σε ό,τι αφορά το κίνητρο της δολοφονίας.

Εκείνος επικαλείται καυγά για το σπίτι. Οι αστυνομικοί ερευνούν όμως αν υπήρχε προσωπικό κίνητρο.

Αποκαλυπτικά είναι και τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, καθώς η Σταυρούλα φέρει τραύματα στον θώρακα, αλλά και τραύμα από μπουκάλι στο κεφάλι.

Την είχε δέσει με «τάι ραπ» σε χέρια και πόδια και την είχε φιμώσει.

Χανιά: Τα λάθη του ενοικιαστή που αποκάλυψαν το έγκλημα

Το χωράφι όπου βρέθηκε θαμμένη η Σταυρούλα, ανήκει στον ενοικιαστή και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Πίστευε ότι θα εξαφάνιζε κάθε ίχνος της.

Όσο οι δικοί της άνθρωποι και οι αρχές την αναζητούσαν, εκείνος είχε επιδοθεί σε έναν αγώνα να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα αποκάλυπτε τη φρίκη.

Παράλληλα, εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές και προσποιούνταν τον ανήξερο, ενώ έφτασε στο σημείο να λέει ότι τον απειλούν.

Γιατί ο 43χρονος έθαψε τη Σταυρούλα στο χωράφι του

Γιατί όμως ο δράστης μετέφερε και έθαψε το θύμα σε δικό του χωράφι και όχι σε κάποιο άλλο οικόπεδο που δε θα μπορούσε να το υποπτευθεί κανείς;

Γιατί ο 43χρονος έθαψε τη Σταυρούλα στο χωράφι του / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτριά του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη, o 43χρονος ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σημείου και γι' αυτό επέλεξε το συγκεκριμένο χωράφι.

Το είχε αγοράσει πριν από μερικά χρόνια και το είχε πολύ καλά περιφραγμένο με μια ψηλή και κλειδωμένη πόρτα.

Στο χωράφι είχε ένα κοντέινερ γεμάτο γεωργικά εργαλεία, τα οποία προφανώς χρησιμοποίησε για να θάψει τη σορό της άτυχης Σταυρούλας.

Επέλεξε το πιο απόμερο σημείο του χωραφιού κοντά σε ρέμα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδιάκριτα βλέμματα που θα μπορούσαν να δουν τι ακριβώς κάνει, αλλά ούτε και να εντοπίσει κανείς το φρεσκοσκαμμένο χώμα.

Βρισκόταν συχνά στο σημείο για να τσεκάρει τον χώρο. Ποιος θα τον υποψιαζόταν; Όλοι θεωρούσαν ότι έρχεται στο χωράφι του για να φροντίσει τις ελιές. Ήταν σίγουρος ότι κανένας δε θα τον ανακαλύψει.

Θεωρούσε προφανώς ότι έκανε το τέλειο έγκλημα. Όμως έκανε πολύ μεγάλο λάθος.