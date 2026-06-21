Σταυρούλα Λεβεντάκη:Δεμένη χειροπόδαρα και φιμωμένη εντοπίστηκε η σορός της

Πληροφορίες για τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

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Κρήτη: Δεμένη, φιμωμένη και με δύο μαχαιριές στο στήθος βρέθηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας / MEGA

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Με τον χειρότερο τρόπο έκλεισε η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε 21 μέρες μετά την εξαφάνισή της, θαμμένη σε χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας, στην περιοχή του Βατόλακκου Χανίων.

Χανιά: Εδώ έθαψε ο 43χρονος τη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Δεμένη χειροπόδαρα και φιμωμένη εντοπίστηκε η σορός

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης Σταυρούλας, «έσπασε» και ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας το σημείο όπου έθαψε την άτυχη γυναίκα. 

Μετά τη δολοφονία, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε σημείο περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι που νοίκιαζε, θάβοντάς την σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

To χωράφι όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός - Eurokinissi

To χωράφι όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός - Eurokinissi

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Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, που επικαλέστηκε πληροφορίες από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή που έφθασε στο σημείο, η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν δεμένη με «τάι ραπ» στα πόδια και στα χέρια, είχε μονωτική ταινία στο στόμα, και έφερε δύο μαχαιριές στο στήθος.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της.

Η σορός της φέρεται να μεταφέρθηκε στο σημείο, την επόμενη ημέρα της δολοφονίας.

Το διεγραμμένο βίντεο που «καίει» τον δράστη

Ο 43χρονος Σκοπιανός

Ο 43χρονος Σκοπιανός 

Η 45χρονη, έξω από το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας, τις οποίες οι αρχές έψαξαν για περισσότερα στοιχεία.

Ο ενοικιαστής, ωστοσο, είχε αναφέρει ότι συνήθιζε να σβήνει το βιντεοληπτικό υλικό από τις συγκεκριμένες κάμερες ασφαλείας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αρχές εξετάζουν σεξουαλικό κίνητρο

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις 30 Μαΐου, ημέρα εξαφάνισης της Σταυρούλας, που δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι και να μην βγαίνει ποτέ από αυτό.

Τα πλάνα φέρεται να είχε προλάβει να τα διαγράψει ο δράστης, αλλά έγινε διαδικασία ανάκτησής τους από τις αρχές.

«Τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι»

Ο 43χρονος Σκοπιανός είχε προσπαθήσει να ρίξει υποψίες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στον αδερφό της, αναφέροντας ότι τα δύο αδέρφια είχαν διαφορές και συχνά τσακώνονταν για τα περιουσιακά τους.

Ο 43χρονος Σκοπιανός 

Ο 43χρονος Σκοπιανός «έσπασε» και ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς το ειδεχθές έγκλημα

Όμως, οι αρχές εντόπισαν κηλίδες αίματος στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, οι οποίες αποδείχθηκαν ότι ανήκαν στη Σταυρούλα.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Ο κλοιός όλο και έσφιγγε γύρω από τον 43χρονο, ο οποίος τελικά τα ξημερώματα ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημα.

Όπως υποστήριξε, προηγήθηκε έντονος καβγάς με την 45χρονη για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που ενοικίαζε.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την εκδοχή που δίνει για το κίνητρο του εγκλήματος και συνεχίζουν να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για το τι πραγματικά οδήγησε στη δολοφονία της 45χρονης.

 

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