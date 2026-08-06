Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά Τώρα Στο Καρύδι Σητείας - Ήχηση Το 112
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Σητείας.
  • Στις 6:00 ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη.
  • Δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ συμμετέχουν στην επιχείρηση.
  • Ο Δήμος Σητείας παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σητεία Λασιθίου.

Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

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