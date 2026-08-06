Φωτιά Τώρα Στο Καρύδι Σητείας - Ήχηση Το 112

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σητεία Λασιθίου.
Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.