Χανιά: Εδώ έθαψε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Σε χωράφι ιδιοκτησίας του προσπάθησε να την «εξαφανίσει»

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Χανιά: Εδώ έθαψε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα Λεβεντάκη
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Θαμμένη μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου κατηγορούμενου, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι, όπου φέρεται να δολοφονήθηκε, εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, βάζοντας τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε το πτώμα της - Ομολόγησε ο 43χρονος

To χωράφι όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός - Eurokinissi

To χωράφι όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε φρεσκοσκαμμένο σημείο μέσα σε χωράφι έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ανήκει στον 43χρονο και το είχε αγοράσει πριν από περίπου έξι χρόνια από κάτοικο της περιοχής. 

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αρχές εξετάζουν σεξουαλικό κίνητρο

Ο 43χρονος υπέδειξε το σημείο, όπου έθαψε την 45χρονη Σταυρούλα στο χωράφι του - Eurokinissi

Ο 43χρονος υπέδειξε το σημείο, όπου έθαψε την 45χρονη Σταυρούλα στο χωράφι του - Eurokinissi

Στην έκταση αυτή είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα της στο βαν του 43χρονου

Η αποκάλυψη ότι η σορός βρισκόταν θαμμένη μέσα στην ιδιοκτησία του προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον 43χρονο ως έναν άνθρωπο γνωστό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς εργαζόταν ως οικοδόμος και τεχνίτης και επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Όπως ανέφεραν, αδυνατούν να πιστέψουν ότι το πρόσωπο που γνώριζαν θα μπορούσε να συνδέεται με ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα.

Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος είχε έναν καβγά με τη Σταυρούλα για την κατάσταση του σπιτιού που νοίκιαζε και τη σκότωσε

Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος είχε έναν καβγά με τη Σταυρούλα για την κατάσταση του σπιτιού που νοίκιαζε και τη σκότωσε

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι η ταφή έγινε σε σημείο εύκολα προσβάσιμο, κοντά σε κατοικίες, καλλιέργειες και άλλες ιδιοκτησίες. Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για απομονωμένη περιοχή, ο κατηγορούμενος φέρεται να επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για να αποκρύψει τη σορό, γεγονός που εξετάζεται προσεκτικά από τους ερευνητές.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν»

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς «έσπασε» ο 43χρονος

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο η καθοριστική εξέλιξη ήρθε τα ξημερώματα, όταν ο 43χρονος φέρεται να «έσπασε» κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας ανάκρισης. 

Ο 43χρονος «έσπασε» χθες το βράδυ μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών

Ο 43χρονος «έσπασε» χθες το βράδυ μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψε τη μέχρι τότε αρνητική του στάση και περιέγραψε στους αστυνομικούς τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας, οδηγώντας τους στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της 45χρονης.

Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο στο «μικροσκόπιο» από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εξαφάνισης, καθώς οι αντιφάσεις στις περιγραφές του, τα κενά στις εξηγήσεις που έδινε και οι ύποπτες κινήσεις του είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ερευνητές. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμούσαν ότι η υπόθεση αργά ή γρήγορα θα «έσπαγε», καθώς θεωρούσαν ότι η προσπάθεια συγκάλυψης δεν ήταν αρκετά προσεκτική και πως κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν το στοιχείο που θα οδηγούσε στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Άφαντος ο ενοικιαστής του σπιτιού της

Όπως παραδέχθηκε ο 43χρονος αφού σκότωσε τη Σταυρούλα την έβαλε μέσα σε σακούλες και τη μετέφερε με το βαν του στο χωράφι του, όπου την έθαψε - Eurokinissi

Όπως παραδέχθηκε ο 43χρονος αφού σκότωσε τη Σταυρούλα την έβαλε μέσα σε σακούλες και τη μετέφερε με το βαν του στο χωράφι του, όπου την έθαψε - Eurokinissi

Στο σημείο της ανεύρεσης βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σορού σε κατάσταση σοκ. Από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης της αδελφής του, στις 30 Μαΐου, εξέφραζε δημόσια την αγωνία και τους φόβους του ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του ΕΡΤnews ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε από εκείνη. 

Η αστυνομία ερευνά πίσω από την υπόθεση να κρύβεται σεξουαλικό κίνητρο και όχι ο καβγάς που ισχυρίζεται ο 43χρονος

Η αστυνομία ερευνά πίσω από την υπόθεση να κρύβεται σεξουαλικό κίνητρο και όχι ο καβγάς που ισχυρίζεται ο 43χρονος

Όπως φέρεται να υποστήριξε, προηγήθηκε έντονος καβγάς με αφορμή την κατάσταση του ακινήτου, καθώς η ιδιοκτήτρια πραγματοποιούσε συχνά ελέγχους στο σπίτι και του έκανε παρατηρήσεις. Κατά την περιγραφή του, η λογομαχία κλιμακώθηκε, εκείνος έχασε τον έλεγχο και τη χτύπησε με μαχαίρι. 

Χανιά: Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης - Η τελευταία συνάντηση

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη φέρει μαχαιριές στον θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδερένιο αντικείμενο.  Τα ακριβή ευρήματα αναμένεται να αποτυπωθούν στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δώσει σαφέστερη εικόνα για τις συνθήκες και τον τρόπο θανάτου της.

Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, μετά τη δολοφονία μετέφερε τη σορό με όχημα στο χωράφι του, την τοποθέτησε μέσα σε σακούλες και την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει. 

Ο 43χρονος από την αρχή είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών

Ο 43χρονος από την αρχή είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την εκδοχή που δίνει για το κίνητρο του εγκλήματος και συνεχίζουν να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για το τι πραγματικά οδήγησε στη δολοφονία της 45χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο προσωπικού ή ακόμη και σεξουαλικού κινήτρου. Οι αστυνομικοί φέρονται να αξιολογούν συγκεκριμένα ευρήματα από το σπίτι του κατηγορούμενου, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό άλλων σεναρίων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προηγήθηκε απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης προς τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο παραμένει ανοιχτό στο πλαίσιο της έρευνας.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να «δέσουν» την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας. 

Τα ίχνη της 45χρονης Σταυρούλας είχαν εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου

Τα ίχνη της 45χρονης Σταυρούλας είχαν εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου

Μέσω των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εντοπιζόταν στην κατοικία του 43χρονου.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε ίχνη αίματος στο εσωτερικό της κατοικίας, σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα σημεία, καθώς και στο όχημα του κατηγορούμενου. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρήθηκαν κομβικά για την εξέλιξη της έρευνας και φέρονται να άσκησαν σημαντική πίεση στον 43χρονο κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.

Χανιά: Εδώ έθαψε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Σύμφωνα με το Mega, το εύρημα του αίματος στο όχημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενισχύει την εκτίμηση ότι η σορός μεταφέρθηκε άμεσα μετά το έγκλημα και ότι ο δράστης επιχείρησε να την εξαφανίσει πριν καταλήξει να τη θάψει στο χωράφι του.

Παρότι η υπόθεση φαίνεται να έχει πλέον εξιχνιαστεί ως προς τον δράστη, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος και το πλήρες υπόβαθρο της σχέσης ανάμεσα στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και τον κατηγορούμενο. 

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να φωτίσουν κάθε πτυχή της τραγικής υπόθεσης που συγκλόνισε τα Χανιά.

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