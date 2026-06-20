Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα της στο βαν του 43χρονου

Πιθανόν εντός της ημέρας ένταλμα σε βάρος του για ανθρωποκτονία

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Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αρχές να προσανατολίζονται πλέον στο σενάριο της ανθρωποκτονίας, μετά και από τα νεότερα στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν. 

Ο 43χρονος που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά

Ο 43χρονος που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, στο βανάκι που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος ενοικιαστής βρέθηκαν κηλίδες αίματος που, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιούνται με τις κηλίδες αίματος που είχαν εντοπιστεί στο πάτωμα και στην τηλεόραση του διαμερίσματος όπου διέμενε ο 43χρονος και με το γενετικό υλικό της αγνοούμενης γυναίκας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν»

Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Χανίων, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες και τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν τις Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση όχι ως απλή εξαφάνιση, αλλά ως έρευνα με σαφή χαρακτηριστικά ανθρωποκτονίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο βαν του 43χρονου βρέθηκε αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες στο βαν του 43χρονου βρέθηκε αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Σκληρός» ο 43χρονος - Δεν ομολογεί τίποτα

Ο 43χρονος ανακρινόταν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και δε φέρεται να έχει ομολογήσει, διατηρώντας σκληρή στάση απέναντι στις κατηγορίες που εξετάζονται.

Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία και χωρίς ποινικό παρελθόν, βρίσκεται στη Ελλάδα από το 1996. Συνελήφθη αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται εδώ και 22 μέρες

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται εδώ και 22 μέρες

Είχε εξαφανιστεί μετά από την τρίτη κατάθεσή του στις αρχές και εντοπίστηκε χθες αργά το βράδυ σε απομακρυσμένο σημείο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και το κινητό του τηλέφωνο σε μεγάλη απόσταση, κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξαφάνισης στοχείων . Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε απειλές από τον αδελφό και το περιβάλλον του αδελφού της αγνοούμενης, φοβήθηκε, γι’ αυτό κρυφτήκε.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Άφαντος ο ενοικιαστής του σπιτιού της

Από την πλευρά της οικογένειας, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 43χρονου στην υπόθεση.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Μέσα στη μέρα πιθανόν ένταλμα σε βάρος του 43χρονου για ανθρωποκτονία

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς εκτιμάται ότι θα επέλθει μεταβολή ή διεύρυνση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 43χρονος.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Πήρα τα λεφτά, ήταν μια ήσυχη κοπέλα»

Ο πρώην εκπρόσωπος αστυνομικών υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εκτίμησε ότι «αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία», σημειώνοντας ότι μέσα σε περίπου 20 ημέρες κατάφεραν να βρουν στοιχεία και να αλλάξει η τροπή της υπόθεση.

Η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη παίρνει πλέον νέα τροπή

Η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη παίρνει πλέον νέα τροπή

Το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να γίνει εξερεύνηση του οικήματος «σπιθαμή προς σπιθαμή».

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης περιέγραψε πώς η υπόθεση από εξαφάνιση οδηγήθηκε σε σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. «Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια ιστορία εξαφάνισης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά», εξηγώντας ότι οι έρευνες επικεντρώνονταν στο σπίτι όπου εμφανίστηκε τελευταία φορά η γυναίκα και εκεί βρέθηκαν στοιχεία που πήραν για ανάλυση.

Ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε 

Ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπεριφορά του 43χρονου: «είδε προφανώς τον κλοιό να κλείνει γύρω του», καθώς μετά από διαδοχικές καταθέσεις εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω κινητό και αυτοκίνητο . «Κρύφτηκε σε άλλο όχημα, αλλά οι αστυνομικοί είχαν στήσει κλοιό και τον βρήκαν αμέσως», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύλληψη έγινε και για καλλιέργεια κάνναβης.

Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά παραμένει σε εξαιρετικά ευαίσθητο στάδιο, με την οικογένεια να ζητά την πλήρη αποκάλυψη της πραγματικότητας και τις Αρχές να προχωρούν με γρήγορο ρυθμό στις επόμενες κρίσιμες κινήσεις.
 

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