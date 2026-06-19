Μία νέα εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Άφαντος είναι και ο βασικός μάρτυρας που είχε μιλήσει τελευταίος με τη γυναίκα πριν χαθούν τα ίχνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος είχε αναφέρει στις Αρχές ότι την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, αγνοείται χωρίς να έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Πρόκειται για τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση.

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, καθώς το κινητό τηλέφωνο του άνδρα παραμένει απενεργοποιημένο, ενώ εξετάζεται η πρόσβαση στο σπίτι όπου διέμενε, παρουσία κλειδαρά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος. Η εξαφάνισή του περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη έρευνα για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, καταγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία, είχε καταθέσει ότι η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι που του νοίκιαζε και αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα, κρατώντας τις ίδιες σακούλες με τις οποίες είχε φτάσει. Είχε μάλιστα υποστηρίξει ότι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή να βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας. Ωστόσο, μετά την εξαφάνισή του, οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα και τον αντιμετωπίζουν ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση.

Εξαφανισμένη από τις 30/5 η Σταυρούλα Λεβεντάκη

Η Σταυρούλα αγνοείται από τις 30 Μαΐου. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στοιχείο την τοποθετεί σε συνάντηση με εργάτη, στον οποίο παρέδωσε χρήματα για εργασίες που είχε πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του ενοικιαστή. Παρότι υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την είσοδό της στο ακίνητο, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι βγήκε από την κεντρική είσοδο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε επανειλημμένους ελέγχους στο σπίτι χωρίς να εντοπίσει ίχνη της γυναίκας. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν καταθέσεις, υλικό από κάμερες και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η αγνοούμενη δεν έχει πραγματοποιήσει καμία τραπεζική συναλλαγή και δεν εμφανίζει καμία δραστηριότητα από την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα πιθανά σενάρια να παραμένουν ανοιχτά.