Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Άφαντος ο ενοικιαστής του σπιτιού της

Θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 21:43 Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ
19.06.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 19/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65.000.000 ευρώ
19.06.26 , 21:07 Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
19.06.26 , 21:05 Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!
19.06.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Τα παιδικά τραύματα στην ενήλικη ζωή
19.06.26 , 20:51 Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»
19.06.26 , 20:26 «Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου
19.06.26 , 20:24 Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
19.06.26 , 19:48 Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες
19.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
19.06.26 , 19:42 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους
19.06.26 , 19:31 BMW i3 50 xDrive First Edition: Άνοιξαν οι παραγγελίες - Τιμές
19.06.26 , 19:24 Συντάξεις Ιουλίου: Στα δύο «σπάει» η πληρωμή
19.06.26 , 19:23 Anne Hathaway: Ο συγκινητικός τρόπος που ανακοίνωσε πως είναι ξανά έγκυος
19.06.26 , 19:22 BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Ποιος είναι ο ενοικιαστής που αναζητούν οι Αρχές για να καταθέσει / MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Άφαντος είναι και ο βασικός μάρτυρας που είχε μιλήσει τελευταίος με τη γυναίκα πριν χαθούν τα ίχνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος είχε αναφέρει στις Αρχές ότι την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, αγνοείται χωρίς να έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Πρόκειται για τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση. 

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, καθώς το κινητό τηλέφωνο του άνδρα παραμένει απενεργοποιημένο, ενώ εξετάζεται η πρόσβαση στο σπίτι όπου διέμενε, παρουσία κλειδαρά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος. Η εξαφάνισή του περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη έρευνα για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Πήρα τα λεφτά, ήταν μια ήσυχη κοπέλα»

Ο συγκεκριμένος άνδρας, καταγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία, είχε καταθέσει ότι η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι που του νοίκιαζε και αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα, κρατώντας τις ίδιες σακούλες με τις οποίες είχε φτάσει. Είχε μάλιστα υποστηρίξει ότι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή να βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας. Ωστόσο, μετά την εξαφάνισή του, οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα και τον αντιμετωπίζουν ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση.

Εξαφανισμένη από τις 30/5 η Σταυρούλα Λεβεντάκη 

Εξαφανισμένη από τις 30/5 η Σταυρούλα Λεβεντάκη 

Η Σταυρούλα αγνοείται από τις 30 Μαΐου. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στοιχείο την τοποθετεί σε συνάντηση με εργάτη, στον οποίο παρέδωσε χρήματα για εργασίες που είχε πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του ενοικιαστή. Παρότι υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την είσοδό της στο ακίνητο, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι βγήκε από την κεντρική είσοδο.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε επανειλημμένους ελέγχους στο σπίτι χωρίς να εντοπίσει ίχνη της γυναίκας. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν καταθέσεις, υλικό από κάμερες και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η αγνοούμενη δεν έχει πραγματοποιήσει καμία τραπεζική συναλλαγή και δεν εμφανίζει καμία δραστηριότητα από την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα πιθανά σενάρια να παραμένουν ανοιχτά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top