Νέα δραματική τροπή παίρνει το θρίλερ της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο Σκοπιανό που νοίκιαζε την κατοικίας της, ο οποίος μέχρι σήμερα θεωρείται το πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής να κρύβεται μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι που του νοίκιαζε η αγνοούμενη και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Ωστόσο, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στην εξαφάνιση της Σταυρούλας, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκαλούν σοβαρά ερωτήματα.

O 43χρονο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη και θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για την εξαφάνισή της

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι αρχές εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή.

Οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, εξετάζονται και κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Κηλίδες αίματος που φέρεται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη εντοπίστηκαν στο σπίτι του 43χρονου

Μέσα στην ημέρα ενδεχομένως να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του 43χρονου και για ανθρωποκτονία.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν»

Λίγες ώρες πριν εντοπιστεί, ο 43χρονος είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», δηλώνοντας ότι κρύβεται επειδή φοβάται για τη ζωή του.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως απειλείται η ζωή του και κινδυνεύει

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Εγώ είμαι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κινδυνεύω από τον αδερφό της και από έναν φίλο του. Κρύβομαι γιατί χθες, περίπου τρεις ώρες αφού έφυγε ο αδελφός της από το σπίτι μου, ήρθε ένας τύπος και με απείλησε με όπλο να μη μιλήσω. Ο αδερφός της Σταυρούλας με απειλεί να μη μιλήσω για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ο αδελφός της ήθελε να του γράψει την περιουσία της»

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως δέχθηκε απειλές από πρόσωπα που συνδέονται με τον αδελφό της αγνοούμενης.

«Ήρθαν στο σπίτι μου γνωρίζοντας ποια μέρα θα ερχόταν η Σταυρούλα. Ένας άνδρας μου χτύπησε την πόρτα, μπήκε μέσα με όπλο και κουκούλα και με κράτησε στο σπίτι. Μου είπε: “Δε θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω για να τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”. Μου είπε επίσης να μη μιλήσω πουθενά μέχρι να μιλήσει ο ίδιος με τη Σταυρούλα. Πιστεύω ότι ο αδερφός της έστειλε αυτόν τον άνθρωπο για να με απειλήσει. Ήθελαν να κρατήσουν τη Σταυρούλα μέχρι να γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη. Ήρθαν σε εμένα γιατί ήξεραν με βεβαιότητα ποιες μέρες ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου και περίμεναν να εμφανιστεί για να την πάρουν και να την πιέσουν να μεταβιβάσει την περιουσία της», είπε στην εκπομπή.

Ο 43χρονος υποστήριξε επίσης πως άνθρωπος που έβαλε ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη τον απείλησε

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η οργισμένη απάντηση του αδελφού της

Ο αδελφός της 45χρονης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του 43χρονου, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια να απομακρύνει από πάνω του τις υποψίες.

«Νομίζω ότι είναι το τελευταίο του χαρτί. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που είχε ακουστεί ότι δεν είχαμε καλές σχέσεις με την αδελφή μου», δήλωσε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η εξαφάνιση της Σταυρούλας δε συνδέεται με οικονομικές διαφορές.

Ο 43χρονος ενέπλεξε στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης τον αδελφό της, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να του γράψει την περιουσία της

«Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με λεφτά. Πιστεύω ότι κάτι συνέβη εκεί μέσα, στο σπίτι. Ίσως είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με εμφανή αγωνία, ζήτησε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση. Θέλω να βρεθεί η αδελφή μου και να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί».

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντιφάσεις που έβαλαν τον 43χρονο στο μικροσκόπιο

Οι αστυνομικοί είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον 43χρονο ήδη από τις πρώτες καταθέσεις του.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην εξαφάνισή της

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε τρεις φορές να δώσει εξηγήσεις και οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διαπίστωσαν σημαντικές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του.

Μάλιστα, οι ερευνητές φέρονται να τον άφησαν ελεύθερο να κινηθεί, ελπίζοντας ότι θα τους οδηγούσε σε κρίσιμα στοιχεία ή ακόμη και στο σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται η αγνοούμενη.

Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ευρήματα μέσα στο σπίτι, φέρεται να εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με τις Αρχές να τον εντοπίζουν τελικά κρυμμένο μέσα σε όχημα.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το τελευταίο γνωστό δρομολόγιο της 45χρονης

Οι έρευνες δείχνουν ότι το απόγευμα της 30ής Μαΐου η 45χρονη πήγε στο σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο, έχοντας μαζί της μια σακούλα με αυγά που είχε παραλάβει νωρίτερα από εργαζόμενο.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται 22 μέρες

Κάμερες ασφαλείας φέρονται να καταγράφουν την είσοδό της στην κατοικία. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι βγήκε από αυτή.

Το πίσω μέρος του σπιτιού βλέπει προς ορεινή περιοχή και δεν καλύπτεται από κάμερες. Για τον λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες έρευνες με drone, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και αστυνομικούς, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί συγκλίνουν πλέον προς το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και συνεχίζουν την ανάκριση του 43χρονου, αναζητώντας την κρίσιμη πληροφορία που θα λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη.