Οι αντιφάσεις του ενοικιαστή για το διεγραμμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της Σταυρούλας / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας που αγνοείται στην Κρήτη από τις 30 Μαΐου. Οι Αρχές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο σπίτι που η ίδια νοίκιαζε σε αλλοδαπό ενοικιαστή και στο οποίο εντοπίστηκε για τελευταία φορά το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου, πριν απενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, η Σταυρούλα καταγράφηκε να εισέρχεται στο ακίνητο την ημέρα της εξαφάνισής της, ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή που να δείχνει την έξοδό της από το σημείο, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές σε εξονυχιστική έρευνα του χώρου.

Το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε περιφραγμένο κτήμα περίπου οκτώ στρεμμάτων, με μία κεντρική είσοδο μέσω ιδιωτικού δρόμου. Παράλληλα, το ίδιο το σπίτι διαθέτει περισσότερες από μία εισόδους, όπως ανέφερε στην εκπομπή ο αδερφός της αγνοούμενης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.

Εξαφάνιση Κρήτη: Οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι που νοίκιαζε η Σταυρούλα

Προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε η αγνοούμενη.

Όπως αποκάλυψε ο αδερφό της μιλώντας στην εκπομπή, το υλικό από τις κάμερες την ημέρα της εξαφάνισης έχει διαγραφεί, με τον ενοικιαστή να δίνει τρεις διαφορετικές εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αδερφού της Σταυρούλας, ο ενοικιαστής φέρεται να είπε τόσο στον ίδιο όσο και στην αστυνομία, ότι έσβηνε το υλικό επειδή η Σταυρούλα του ζητούσε συχνά πρόσβαση στο υλικό για να ελέγχει τους εργάτες που δούλευαν στο κτήμα, κάτι με το οποίο ο ίδιος δε συμφωνούσε.

Η δεύτερη εκδοχή που έδωσε είναι ότι έσβησε το υλικό επειδή πήγαιναν διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και φοβόταν μήπως δει κάτι η σύζυγός του και η τρίτη αφορά σε μια προσωπική του ποινική υπόθεση.

Εξαφάνιση Κρήτη: Η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι του ενοικιαστή μια ημέρα πριν την εξαφάνισή της

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις μαρτυρίες για τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας.

Μαρτυρία αναφέρει ότι εθεάθη στις 29 Μαΐου, μία ημέρα πριν την εξαφάνισή της, στη στάση λεωφορείου που βρίσκεται ανάμεσα στο πατρικό και το σπίτι που νοίκιαζε. Ωστόσο, η περιγραφή της εικόνας της ταιριάζει με εκείνη της επόμενης ημέρα.

Όπως ανέφερε ο αδερφός της, υπήρχε όρος στο συμβόλαιο μίσθωσης να επισκέπτεται το σπίτι όπου ήθελε, προκειμένου να ελέγχει ότι όλα είναι καλά. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξηγήσει για ποιον λόγο ενδέχεται να πήγε δύο συνεχόμενες ημέρες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με τη συνδρομή της 3ης ΕΜΑΚ, drone, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται τόσο στο ακίνητο όσο και σε αγροτικές και δύσβατες περιοχές αρκετά χιλιόμετρα μακριά, βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που αξιολογούν οι ερευνητές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα