Νέα διάσταση φαίνεται να αποκτά το θρίλερ της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να κρύβεται σεξουαλικό κίνητρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό το σενάριο ο βασικός ύποπτος να επιχείρησε να προσεγγίσει ερωτικά την 45χρονη τη μέρα που εξαφανίστηκε και η κατάσταση να οδηγήθηκε σε βίαιη κατάληξη. Αν και πρόκειται για ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση, τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να ενισχύουν την πεποίθηση των Αρχών ότι η εξαφάνιση της γυναίκας δεν αποτελεί απλή υπόθεση αγνοουμένης.

H αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο πίσω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη να κρύβεται σεξουαλικό κίνητρο

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς, ενώ ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η κατάθεση της συζύγου του 43χρονου

Ενδιαφέρον προκαλεί και η αιφνιδιαστική άφιξη της συζύγου του κατηγορούμενου στα Χανιά.

Ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνισή της

Η γυναίκα, η οποία ζει και εργάζεται στη Γαύδο, βρέθηκε για αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, καταθέτοντας στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί φέρονται να αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή όσα ανέφερε, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις, τις επαφές και τη συμπεριφορά του 43χρονου πριν και μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.

Παράλληλα, ο ίδιος ο ύποπτος, ο οποίος προς το παρόν κατηγορείται για καλλιέργεια και κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, υποβλήθηκε σε νέα πολύωρη κατάθεση, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν μέσω αντιπαραβολής στοιχείων και καταθέσεων να εντοπίσουν τυχόν κενά ή αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του.

Κηλίδες αίματος, που φέρονται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκαν στο σπίτι και στο βαν του 43χρονου

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί εντόπισαν ίχνη αίματος σε πολλαπλά σημεία που σχετίζονται με τον 43χρονο.

Συγκεκριμένα, αίμα βρέθηκε στη σκούπα που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του, στο έπιπλο της τηλεόρασης, σε σημεία του πατώματος, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με το DNA της 45χρονης Σταυρούλας. Ίχνη αίματος βρέθηκαν και στο βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, τα οποία επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται από τις 30 Μαΐου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές αναμένουν τις τελικές απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να είναι απόλυτα σίγουροι για τις επόμενες κινήσεις, δηλαδή την αλλαγή του κατηγορητηρίου για τον 43χρονο.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτοποίηση, θα ενισχυθεί σημαντικά το σενάριο ότι η 45χρονη μεταφέρθηκε με το όχημα αμέσως μετά το φερόμενο έγκλημα, με στόχο την απόκρυψη της σορού της.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντιφάσεις που κίνησαν υποψίες

Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν αντιφάσεις στις περιγραφές του 43χρονου σχετικά με τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, το ραντεβού φέρεται να έγινε στις 30 Μαΐου, περίπου στις 16:45.

Οι αρχές αναμένουν τα τελειωτικά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους

Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 17:00, καταγράφηκε η τελευταία σύνδεση της 45χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ από εκείνη τη στιγμή το κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε.

Επιπλέον, οι υποψίες εντάθηκαν όταν ο 43χρονος, λίγες ημέρες μετά από κατάθεσή του στις Αρχές, εξαφανίστηκε προσωρινά. Όταν εντοπίστηκε, ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Μάλιστα προσπάθησε να εμπλέξει και τον αδελφό της αγνοούμενης, ισχυριζόμενος ότι έβαλε άνθρωπο να τον απειλήσει και ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας βρίσκονται κληρονομικές διαφορές μεταξύ των δύο αδελφών. Ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν του ερευνητές.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Παρότι επισήμως η υπόθεση παραμένει υπόθεση εξαφάνισης, έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η έρευνα βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές των Χανίων που συνδέονται με τις κινήσεις του 43χρονου, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη ή να φωτίσει τις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Ο 43χρονος συνεχίζει να ανακρίνεται από τις αρχές, αλλά δεν έχει ομολογήσει τίποτα για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Μέχρι την προσεχή Τρίτη, οπότε ο 43χρονος αναμένεται να βρεθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα, οι Αρχές θεωρούν ότι ενδέχεται να προκύψουν καθοριστικές εξελίξεις. Τα επιστημονικά ευρήματα, οι καταθέσεις και τα ψηφιακά ίχνη συνθέτουν ένα παζλ που, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη αποκάλυψή του.