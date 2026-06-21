Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε το πτώμα της - Ομολόγησε ο 43χρονος

Την έθαψε σε χωράφι κοντά στο σπίτι που νοίκιαζε

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Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε το πτώμα της - Ομολόγησε ο 43χρονος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκε το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της ότι τη δολοφόνησε.
  • Η γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, σε προχωρημένη σήψη.
  • Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι τη χτύπησε και την τραυμάτισε θανάσιμα κατά τη διάρκεια καβγά για το ενοίκιο.
  • Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του 43χρονου, ανήκουν στη Σταυρούλα.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Το πρωί της Κυριακής βρέθηκε το πτώμα της, μετά την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της, ότι τη δολοφόνησε.

Νεκρή, θαμμένη σε ένα χωράφι εντοπίστηκε η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά από τις 30 Μαΐου

Νεκρή, θαμμένη σε ένα χωράφι εντοπίστηκε η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά από τις 30 Μαΐου

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη σε χωράφι περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αρχές εξετάζουν σεξουαλικό κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, μετά από μαραθώνια ανάκριση «έσπασε» και ομολόγησε όλη την αλήθεια. 

Ο 43χρονης ενοικιαστής της μετά από πιέσεις ομολόγησε ότι τη σκότωσε και την έθαψε

Ο 43χρονης ενοικιαστής της μετά από πιέσεις ομολόγησε ότι τη σκότωσε και την έθαψε

Όπως αναφέρει το cretalive.gr ο 43χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς με την 45χρονη για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που ενοικίαζε.

Κατά τη διάρκεια του καβγά τη χτύπησε και στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα της στο βαν του 43χρονου

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να είπε.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μάλωσαν με τη 45χρονη, τη χτύπησε και τη σκότωσε με μαχαίρι

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μάλωσαν με τη 45χρονη, τη χτύπησε και τη σκότωσε με μαχαίρι

Υπέδειξε μάλιστα στους αστυνομικούς συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου, όπως παραδέχθηκε, έθαψε τη σορό της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Neakriti.gr, ο 43χρονος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του, μεταφέροντας τη σορό της γυναίκας σε σακούλα με το αυτοκίνητό του στο σημείο, όπου την έθαψε.

Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή

Το πτώμα της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σήψη και πολύ κακή κατάσταση.

Κηλίδες αίματος της Σταυρούλας Λεβεντάκη βρέθηκαν στο σπίτι και στο βαν του 43χρονου

Κηλίδες αίματος της Σταυρούλας Λεβεντάκη βρέθηκαν στο σπίτι και στο βαν του 43χρονου

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και μεταβαίνει ιατροδικαστής για να την εξετάσεις μακροσκοπικά.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν»

Ο άνδρας, με καταγωγή από τα Σκόπια ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι κηλίδες αίματος στο σπίτι και στο βαν του 43χρονου

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές είχαν εντοπίσει κηλίδες αίματος στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, οι οποίες όπως έδειξαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα ανήκαν στην Σταυρούλα.

Ο 43χρονο είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών εδώ και μέρες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο 43χρονο είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών εδώ και μέρες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Εξαφάνιση Κρήτη: Διεγράφη το υλικό από κάμερες στο σπίτι του ενοικιαστή

Οι Αρχές τον είχαν βάλει στο στόχαστρο εδώ και μέρες. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε την επιτάχυνση των εξελίξεων ήταν η εξαφάνισή του μετά την τρίτη του κατάθεση στα γραφεία της Ασφάλειας.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται τις τελευταίες ώρες καθώς ο κλοιός των αστυνομικών Αρχών άρχισε να στενεύει γύρω από τον 43χρονο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί τον εξέτασαν εκ νέου, ενώ εκείνος αμφισβητούσε ακόμα και τα εργαστηριακά δεδομένα. 

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πρόσωπο «κλειδί» στο μικροσκόπιο των αρχών

Ρόλο στις ραγδαίες εξελίξεις φέρεται να έπαιξε και η κατάθεση της συζύγου του που ήρθε από την Γαύδο.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.
 

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