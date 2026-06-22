Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν είναι δολοφόνος ο άντρας μου, είναι πλεκτάνη»

Τι λέει η σύζυγος του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου

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«Δεν είναι δολοφόνος ο άντρας μου - Τον έχουν μπλέξει» - Τι λέει η σύζυγος του 43χρονου που ομολόγησε το έγκλημα στα Χανιά / ΜΕGA

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Αν και ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η σύζυγός του, με δηλώσεις της συνεχίζει να τον υποστηρίζει κάνοντας λόγο για «πλεκτάνη». Όπως λέει, ο άνδρας της ομολόγησε ένα έγκλημα που δεν διέπραξε «γιατί κινδύνευε η ζωή του».

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ι ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής

Ο 43χρονος Σκοπιανός

Μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του Σκοπιανού που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στη Γαύδο, χαρακτήρισε μάλιστα «περίεργη» και «παράξενη» την άτυχη Σταυρούλα, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι ο σύζυγός της δε θα μπορούσε να έχει κάνει σχέση  - όπως φέρεται να υποστήριξε - με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού: «Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

«Του έχουν στήσει πλεκτάνη»

«Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άνδρας μου είναι αθώος. Το υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Και αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άνδρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, ξεκινούσαμε το σπίτι μας, που περιμένουμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άνδρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα», είπε στο MEGA η σύζυγος του Σκοπιανού.

Σταυρούλα Λεβεντάκη

Η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Στο εύλογο ερώτημα γιατί ομολόγησε ο 43χρονος, η σύζυγός του απάντησε: «Γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του ή εγώ, ή η αδερφή του, ή οι κόρες μας… Δίνει τη ζωή του για εμάς».

Σε ερώτηση για το αν κάποιος τον απειλούσε απάντησε: «είναι 100%, 1.000% 1.000.000% αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό που σου λέω».

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Ερωτηθείσα για το αν της είχε πει ο 43χρονος για αυτές τις απειλές νωρίτερα, ισχυρίστηκε: «Δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει… Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει. Χάλια ήταν. Πολύ χάλια. Και πολύ τρομαγμένος. Και είπε “φοβάμαι για τη ζωή μου”. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουν πει “αν δεν το πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου”. Και αυτός για εμάς πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».

«Τον ξέρω ποιος είναι ο άνδρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χθες. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας… Όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς δυόμιση χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά… Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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«Εγώ με τον άνδρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, εμείς μιλούσαμε στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Ο άνδρας μου έκανε εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; (...) Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. (....) Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μην μου απαντήσει», συμπλήρωσε.

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Σε ερώτηση αν θυμάται την Σταυρούλα, προκλητικές ήταν οι αναφορές της στο θύμα: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν, έκανε τσεκ στο σπίτι. Εντάξει ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε ότι ήταν 100%, ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχτούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι ήταν πεντακάθαρο. Περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας “εντάξει δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι και αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι και αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».

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