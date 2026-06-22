Η ιατροδικαστική ανάλυση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη αποκαλύπτει λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ και αναδεικνύουν τη σφοδρότητα με την οποία φαίνεται να έδρασε ο δράστης, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο βάναυσα εγκλήματα που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Τα πρώτα ευρήματα από την εξέταση της σορού, συνθέτουν την εικόνα ενός εγκλήματος με στοιχεία βασανισμού και μεθοδική προσπάθεια να κρύψει τα ίχνη του.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη βασανίστηκε όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η σορός της άτυχης γυναίκας είχε θαφτεί πρόχειρα κάτω από στρώμα χώματος πάχους περίπου 30 έως 40 εκατοστών. Παράλληλα, είχε τοποθετηθεί μέσα σε τέσσερις μαύρες σακούλες, περασμένες η μία πάνω στην άλλη, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια του δράστη να καθυστερήσει τον εντοπισμό της.

Της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν στο πώς βρέθηκε δεμένο το θύμα. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, υπήρχαν δεσμοί στους αστραγάλους και τους καρπούς, ενώ βρέθηκε και λευκή μονωτική ταινία τυλιγμένη πολλές φορές γύρω από την περιοχή του τραχήλου και του στόματος.

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ορισμένες από αυτές τις ενέργειες ενδέχεται να έγιναν όσο η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη ζωή, με σκοπό να μην ακουστούν οι φωνές της ή να της προκληθεί ασφυξία. Άλλες, όπως οι περιδέσεις στα χέρια και τα πόδια, πιθανόν πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό της, διευκολύνοντας τη μεταφορά και την απόκρυψη της σορού.

Το πιο σοκαριστικό εύρημα αφορά το βαρύ τραύμα που εντοπίστηκε στην αριστερή πλευρά της κεφαλής. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν κάταγμα των οστών του κρανίου, τραυματισμό εξαιρετικά μεγάλης έντασης που, σύμφωνα με τους ειδικούς έγινε με βαρύ και συμπαγές αντικείμενο.

Ο 43χρονος ομολόγησε ότι τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη μαχαίρωσε και μετά τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι με κούτσουρο

Όπως εξηγούν, τέτοιου είδους κατάγματα δύσκολα μπορούν να προκληθούν από μαχαίρι και συνήθως συνδέονται με αντικείμενα όπως ξύλα, μεταλλικά εργαλεία ή άλλα βαριά όργανα. Η σφοδρότητα του χτυπήματος ήταν τέτοια, ώστε προκάλεσε εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της επίθεσης.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο τραύματα από αιχμηρό όργανο, πιθανόν μαχαίρι, στην αριστερή πλευρά του στήθους, δηλαδή στην περιοχή όπου βρίσκεται η καρδιά.

Σύμφωνα με τον κ.Λέων τα χτυπήματα αυτά έγιναν για να προκαλέσει θανατηφόρες βλάβες και επομένως αποδεικνύουν ότι ο δράστης γνώριζε πού χτυπούσε ώστε να αφαιρέσει τη ζωή της Σταυρούλας. «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει», είπε.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τι φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη ενδέχεται να μην έχασε αμέσως τη ζωή της μετά το πρώτο χτύπημα.

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε πως τσακώθηκε με τη Σταυρούλα γιατί του έκανε παρατήρηση για την κατάσταση του σπιτιού

Μάλιστα αυτό φαίνεται και από τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο 43χρονος κατά την ομολογία του εγκλήματος στους αστυνομικούς.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι του προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση του ακινήτου που του νοίκιαζε. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι της προσέφερε μία μπίρα, από την οποία εκείνη ήπιε μόνο λίγες γουλιές, ενώ στη συνέχεια άρχισε να ελέγχει τους χώρους του σπιτιού.

Σύμφωνα με τους φερόμενους ισχυρισμούς του, η 45χρονη φωτογράφιζε ντουλάπια και σημεία της κατοικίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα παράπονα για σκουριές, φθορές και προβλήματα συντήρησης. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά αυτή τον εκνεύρισε και προκάλεσε ένταση μεταξύ τους.

Στην περιγραφή του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του επιτέθηκε και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της.

«Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο 43χρονος φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε πως η Σταυρούλα τον απειλούσε ότι θα πει στη γυναίκα του ότι τη βίασε

Ο κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε στη συνέχεια μία ακόμη πιο ανατριχιαστική αλληλουχία γεγονότων. Όταν η γυναίκα συνέχισε να φωνάζει, πήρε μονωτική ταινία από συρτάρι του σπιτιού και προσπάθησε να της κλείσει το στόμα.

«Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, θεώρησε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει και απομακρύνθηκε προς την κουζίνα για να ηρεμήσει. Λίγο αργότερα όμως, όπως φέρεται να είπε, άκουσε τη Σταυρούλα να ανακτά τις αισθήσεις της.

«Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», φέρεται να είπε.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αφού έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε σε άγνωστο σημείο, άκουσε για ακόμη μία φορά τη γυναίκα να φωνάζει ζητώντας βοήθεια.

«Άκουσα να λέει "βοήθεια, με ακούει κανείς;"», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, πήρε τότε ένα κούτσουρο από το τζάκι και επέστρεψε στο δωμάτιο, όπου τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι ενώ βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα.

«Τότε δεν ξαναμίλησε», φέρεται να είπε.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, όπου υπήρχαν παντού αίματα. Πήγε στην αποθήκη, πήρε σακούλες και δεματικά, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της Σταυρούλας, μετέφερε τη σορό στο μπαλκόνι και την τοποθέτησε μέσα στις σακούλες.

«Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», φέρεται να ανέφερε.

Σύμφωνα με την απολογία του, καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 21:00 πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του. Μετά το τέλος της συνομιλίας συνέχισε να καθαρίζει.

Όπως φέρεται να είπε, περίπου στις 22:00 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και συνέχισε να καθαρίζει μέχρι τα μεσάνυχτα.

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία», φέρεται να κατέθεσε.

Τελικά, όπως φέρεται να είπε, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 06:00 το πρωί μετέβη στο σημείο, έσκαψε για περίπου 20 λεπτά και χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της.

«Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 08:00 επέστρεψα στο σπίτι, όπου καθάρισα τα τελευταία αίματα», φέρεται να ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, απέδωσε την πράξη του στην περιστασιακή χρήση κάνναβης.

Στην απολογία του, ο 43χρονος φέρεται τέλος να υποστήριξε ότι με τη Σταυρούλα διατηρούσε επί χρόνια μια σχέση που χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις και διαφωνίες, καθώς εκείνη επισκεπτόταν περιοδικά το σπίτι του για ελέγχους και, όπως ισχυρίστηκε, έκανε συνεχώς παρατηρήσεις για την κατάσταση του ακινήτου. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχαν έρθει και σε ερωτική επαφή, λέγοντας μάλιστα ότι η 45χρονη τον είχε απειλήσει ότι θα έλεγε στη σύζυγό του ότι τη βίασε.