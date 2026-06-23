Η υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς νέα στοιχεία, που έρχονται στο φως, αποκαλύπτουν τις κινήσεις που φέρεται να έκανε ο 43χρονος κατηγορούμενος προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος. Ταυτόχρονα σήμερα ο καθ' ομολογίαν δράστης έφτασε στα δικαστήρια Χανίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 43χρονος κατά την άφιξή του στα δικαστήρια Χανίων - Zarpanews.gr

Κατά την άφιξή του συγγενείς και φίλοι της άτυχης Σταυρούλας τον προπηλάκισαν, φωνάζοντας:

«Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να εισαι».

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το Bluestar που αποκάλυψε τα κρυμμένα ίχνη αίματος

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του δράστη ακόμη και πριν από την ομολογία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος είχε επιχειρήσει να καθαρίσει σχολαστικά το σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου διέμενε, ωστόσο δεν κατάφερε να εξαφανίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το ειδικό χημικό υγρό Bluestar, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για τον εντοπισμό βιολογικών ιχνών. Κατά τον ψεκασμό των επιφανειών, το υλικό αντέδρασε με τον σίδηρο της αιμοσφαιρίνης, αποκαλύπτοντας με χαρακτηριστική μπλε φωταύγεια κηλίδες αίματος, που δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι.

Ίχνη εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, μεταξύ άλλων σε ντουλάπα και το κοντάρι σκούπας, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του κατηγορούμενου.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η εγκληματολογική διερεύνηση αποτέλεσε το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ο άντρας μου είναι αθώος»

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του κατηγορούμενου υπερασπίστηκε δημόσια τον άνδρα της και αμφισβήτησε τόσο την ύπαρξη ερωτικής σχέσης με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, όσο και την αξιοπιστία της ομολογίας του.

«Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό, δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω… Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω και στα ίσια. Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά, κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…, δε θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει», δήλωσε στο Live News, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παράνομου δεσμού.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της υποστήριξε ότι ο σύζυγός της ομολόγησε επειδή φοβόταν για την οικογένειά του.

«Τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χθες. Και τον ξέρουνε κι όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να βγει. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας, όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούνε; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον… Εμείς 2,5 χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά, έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί», είπε η σύζυγος του 43χρονου και πρόσθεσε:

«Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχτεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορείτε να ρωτήσετε, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Κι αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε, το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πούνε αυτοί που θα τα βρούνε. Αλλά θέλω να ψαχτούνε και θα ψαχτούνε. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ξεκινήσαμε το σπίτι μας, που περιμέναμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άντρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα».

«Φοβάμαι για τη ζωή του. Είμαι σίγουρη ότι αν του είπαν πως κινδυνεύουμε εγώ ή τα παιδιά, θα τα έπαιρνε όλα πάνω του. Τον ξέρω 25 χρόνια. Δεν είναι άνθρωπος που θα έκανε κάτι τέτοιο», κατέληξε.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η συνομιλία με τον αδερφό του θύματος

Αποτροπιασμό προκαλεί και η τηλεφωνική συνομιλία που παρουσίασε, κατά την οποία ο 43χρονος, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, εμφανιζόταν ανήσυχος για την εξαφάνιση της 45χρονης.

«Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις ότι τη βρήκανε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: “Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγειά μου θέλω», έλεγε στον αδερφό της Σταυρούλας, ενώ φέρεται να την είχε ήδη σκοτώσει και την είχε θάψει στο χωράφι του.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου δράστη τα ξημερώματα της Κυριακής. Όσα είπε προκάλεσαν ανατριχίλα ακόμα και στους έμπειρους αξιωματικούς της ασφάλειας Χανίων.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε τσακώθηκε με τη 45χρονη γιατί του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού που του νοίκιαζε. Αρχικά τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, όμως η Σταυρούλα άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τους φερόμενους ισχυρισμούς του πήγε στην κουζίνα και με ένα κουζινομάχαιρο τη χτύπησε δύο φορές στο στήθος, στο ύψος της καρδιάς. Παρ’ όλ’ αυτά η άτυχη γυναίκα παρέμενε ζωντανή και τότε φέρεται να την αποτελείωσε, χτυπώντας την στο κεφάλι με ένα κούτσουρο.

«Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου», φέρεται να ομολόγησε κυνικά ο 43χρονος.

Στη συνέχεια την τύλιξε με σακούλες και τη μετέφερε στο χωράφι του, όπου και την έθαψε. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να είπε επίσης ότι βρήκε τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς της Σταυρούλας και πήγε και έκανε αναλήψεις, περίπου 1.000 ευρώ για να αποπροσανατολίσει τις αρχές και να πιστέψουν ότι είναι ζωντανή.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι προσπάθησε να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος, ώστε να εξαφανίσει πιθανά ίχνη, αλλά δεν το κατάφερε. Οι έμπειροι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας στο σπίτι, αλλά και στο βαν του 43χρονου.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών.