Τραγική Κατάληξη Στην Εξαφάνιση Άνδρα Στου Ζωγράφου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης 47χρονου που αγνοούταν στην περιοχή του Ζωγράφου.
Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί στις 14/6/2026 με τους οικείους του να ανησυχούν και να ενημερώνουν το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert με τα στοιχεία του και τη φωτογραφία.
Mια εβδομάδα μετά, ο 47χρονος εντοπίστηκε τελικά νεκρός στην περιοχή Γουδή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γινεί γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, με την ιατροδικαστική αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.