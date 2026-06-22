Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου

Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

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Τραγική Κατάληξη Στην Εξαφάνιση Άνδρα Στου Ζωγράφου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στην περιοχή Ζωγράφου.
  • Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί στις 14/6/2026 και οι οικείοι του ενημέρωσαν το Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Εκδόθηκε Missing Alert με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του.
  • Εντοπίστηκε νεκρός μία εβδομάδα μετά στην περιοχή Γουδή.
  • Αναμένονται ιατροδικαστικές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου του.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης 47χρονου που αγνοούταν στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί στις 14/6/2026 με τους οικείους του να ανησυχούν και να ενημερώνουν το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert με τα στοιχεία του και τη φωτογραφία. 

Mια εβδομάδα μετά, ο 47χρονος εντοπίστηκε τελικά νεκρός στην περιοχή Γουδή. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γινεί γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, με την ιατροδικαστική αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του. 

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ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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