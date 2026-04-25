Ολυμπία Κηρύκου: Νέα στοιχεία 30 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση

Ο καταπιεστικός γάμος και οι οικονομικές διαφωνίες - Τι λένε μάρτυρες

Τι αποκάλυψε φίλη της αγνοούμενης Ολυμπίας Κηρύκου / Βίντεο Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 1995, σε ηλικία 29 ετών, και η υπόθεση παραμένει μυστήριο 30 χρόνια μετά.
  • Η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη πίεση, με οικονομικές διαφωνίες και έναν καταπιεστικό γάμο, που την έκανε να αισθάνεται εγκλωβισμένη.
  • Πριν εξαφανιστεί, άφησε σημείωμα στον σύζυγό της, αλλά δεν είχε καμία επικοινωνία ή τραπεζική κίνηση από τότε.
  • Νέες μαρτυρίες αναφέρουν έναν άνδρα από το παρελθόν της με εμμονική συμπεριφορά και μια νέα γνωριμία πριν την εξαφάνιση.
  • Δύο σενάρια εξετάζονται: η Ολυμπία να έφυγε από το ασφυκτικό περιβάλλον ή να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Πάνω από 30 χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, με την υπόθεση να συνεχίζει να αποτελεί μυστήριο. Η υπόθεση έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς άνθρωποι που μέχρι σήμερα σιωπούσαν, επέλεξαν να μιλήσουν.  

Η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 1995, σε ηλικία 29 ετών. Αν ζει σήμερα, θα είναι 59. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια ήσυχη και ευγενική γυναίκα, που προσπαθούσε να αλλάξει τη ζωή της. Δούλευε ως πωλήτρια σε κατάστημα ραπτικής στη Νέα Ιωνία, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα υπολογιστών, με στόχο μια επαγγελματική επανεκκίνηση. 

Όμως τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή Φως στο Τούνελ επαναφέρουν την υπόθεση και νέα ερωτήματα ψάχνουν απαντήσεις.  

Ολυμπία Κηρύκου

Η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1995 και έκτοτε δεν έχει μάθει κανείς τίποτα για εκείνη / Φωτογραφία Φως στο Τούνελ 

Υπόθεση Ολυμπίας Κηρύκου: Ο καταπιεστικός γάμος, οι οικονομικές διαφωνίες και η εξαφάνιση 

Η προσωπική της ζωή φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ζούσε με την οικογένεια του συζύγου της, σε ένα περιβάλλον έντασης.  

Σύμφωνα με φίλους της, ένιωθε εγκλωβισμένη και επιθυμούσε να χωρίσει, χωρίς όμως να βρίσκει στήριξη από τους γονείς της, που αντιδρούσαν στην ιδέα του διαζυγίου. Παράλληλα, η πίεση για απόκτηση παιδιού και η αποξένωση από τον σύζυγό της επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση. 

Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν και οικονομικές εντάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα χρήματα της προίκας της διαχειρίστηκαν χωρίς τη συναίνεσή της, κάτι που την έκανε να αισθάνεται ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο ούτε στα οικονομικά ούτε στη ζωή της. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι η Ολυμπία βρισκόταν υπό καθεστώς πίεσης, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. 

Εξαφάνιση Ολυμπίας Κηρύκου

Η Ολυμπία ένιωθε καταπίεση στον γάμο της και ήθελε να χωρίσει, όμως δεν είχε τη στήριξη ούτε από την οικογένειά της / Φωτογραφία Φως στο Τούνελ

Το πρωινό της 11ης Νοεμβρίου ξεκίνησε όπως όλα τα άλλα. Η κουνιάδα της την άφησε κοντά στη δουλειά της, όμως η Ολυμπία δεν έφτασε ποτέ. Πριν φύγει από το σπίτι, είχε αφήσει ένα σημείωμα στον σύζυγό της, στο οποίο ανέφερε ότι θα πήγαινε στην Ελευσίνα με μια φίλη της, η οποία από την πλευρά της διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. 

Η Ολυμπία έφυγε έχοντας μαζί της μόνο την ταυτότητά της. Δεν πήρε χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα, ενώ έκτοτε δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική κίνηση ή επικοινωνία. Τα στοιχεία αυτά δυσκολεύουν το ενδεχόμενο μιας οργανωμένης φυγής. 

Υπόθεση μυστήριο η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Τα σενάρια για την υπόθεση της Ολυμπίας πολλά, όμως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της /  Φωτογραφία Φως στο Τούνελ 

Υπόθεση Ολυμπίας Κηρύκου: Οι νέες μαρτυρίες και τα σενάρια για την εξαφάνισή της 

Μαρτυρίες για έναν άνδρα από το παρελθόν της έφεραν στο φως νέα στοιχεία. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να είχε εμμονική συμπεριφορά και να μην είχε αποδεχτεί τον χωρισμό τους. Παράλληλα, αναφέρεται και μια νέα γνωριμία που είχε κάνει λίγους μήνες πριν εξαφανιστεί. 

Ο αδελφός της συγκλονισμένος μίλησε για το βάρος που κουβαλά η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς να μάθουν τι απέγινε η κόρη τους. Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα για καθυστερήσεις και λάθη των αρχών στις αρχικές έρευνες. 

Τριάντα χρόνια μετά εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε η Ολυμπία να επέλεξε να φύγει από ένα ασφυκτικό περιβάλλον, είτε έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Επίσης, φίλη της αγνοούμενης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της φυγής, καθώς όπως υποστήριξε, της είχε ζητήσει χρήματα λίγο πριν χαθεί. 

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΗΡΥΚΟΥ
 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
