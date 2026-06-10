Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της με τίτλο «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris» παραβρέθηκε η Κέιτι Πέρι και δεν ήταν μόνη, αλλά με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό.
Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση μαζί, ποζάροντας αγκαλιά στο κόκκινο χαλί στο OKX Theater στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Tribeca Film Festival.
Στα κλικ των φωτογράφων, δε δίστασαν να δείξουν τον έρωτά τους αλλά και την τρυφερότητα μεταξύ τους, έχοντας ενωμένα τα χέρια τους και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια.
«Τώρα, στο τέλος των 91 παραστάσεων, νιώθω πιο προσγειωμένος άνθρωπος σε τόσες πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είπε η Πέρι, κοιτάζοντας τον Τριντό, καθώς το πλήθος επευφημούσε μετά την προβολή της πρεμιέρας της ταινίας της.
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, μόλις έναν μήνα μετά την είδηση του χωρισμού της από τον επί 9 χρόνια σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με την οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη: την 5χρονη Daisy Love.
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Λίγους μήνες μετά, είχαν απαθανατιστεί χέρι χέρι σε γαλλικό εστιατόριο ανήμερα των γενεθλίων της.
Τους τελευταίους μήνες, η δημοφιλής ποπ σταρ είχε αρχίσει να γίνεται πιο εξωστρεφής για τη σχέση της με τον πρώην Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ίδια είχε δημοσιεύσει κοινές τους φωτογραφίες τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο.
Ο Τριντό ανακοίνωσε το διαζύγιο του με την επί 18 χρόνια σύζυγό του, τον Αύγουστο του 2023. Έχουν μαζί τρία παιδιά.
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