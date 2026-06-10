Πέρι- Τριντό: Πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση- «Είμαι πολύ ερωτευμένη»

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό στο κόκκινο χαλί

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Κέιτι Πέρι- Τζάστιν Τριντό: Στιγμιότυπα από την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Tribeca Film Festival.
  • Η Πέρι δήλωσε ότι είναι πολύ ερωτευμένη, μετά την πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris".
  • Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, μετά τον χωρισμό της Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ.
  • Ο Τριντό ανακοίνωσε το διαζύγιο του με τη σύζυγό του τον Αύγουστο του 2023, με την οποία έχει τρία παιδιά.
  • Η Πέρι έχει γίνει πιο εξωστρεφής σχετικά με τη σχέση της, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της με τίτλο «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris» παραβρέθηκε η Κέιτι Πέρι και δεν ήταν μόνη, αλλά με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό. 

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris|/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris|/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση μαζί, ποζάροντας αγκαλιά στο κόκκινο χαλί στο OKX Theater στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του  Tribeca Film Festival.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Στα κλικ των φωτογράφων, δε δίστασαν να δείξουν τον έρωτά τους αλλά και την τρυφερότητα μεταξύ τους, έχοντας ενωμένα τα χέρια τους και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. 

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

«Τώρα, στο τέλος των 91 παραστάσεων, νιώθω πιο προσγειωμένος άνθρωπος σε τόσες πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είπε η Πέρι, κοιτάζοντας τον Τριντό, καθώς το πλήθος επευφημούσε μετά την προβολή της πρεμιέρας της ταινίας της.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, μόλις έναν μήνα μετά την είδηση του χωρισμού της από τον επί 9 χρόνια σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με την οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη: την 5χρονη Daisy Love. 

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι

Λίγους μήνες μετά, είχαν απαθανατιστεί χέρι χέρι σε γαλλικό εστιατόριο ανήμερα των γενεθλίων της. 

Τους τελευταίους μήνες, η δημοφιλής ποπ σταρ είχε αρχίσει να γίνεται πιο εξωστρεφής για τη σχέση της με τον πρώην Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ίδια είχε δημοσιεύσει κοινές τους φωτογραφίες τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο. 

 

Ο Τριντό ανακοίνωσε το διαζύγιο του με την επί 18 χρόνια σύζυγό του, τον Αύγουστο του 2023. Έχουν μαζί τρία παιδιά. 

 

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