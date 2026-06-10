Κέιτι Πέρι- Τζάστιν Τριντό: Στιγμιότυπα από την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της με τίτλο «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris» παραβρέθηκε η Κέιτι Πέρι και δεν ήταν μόνη, αλλά με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris|/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση μαζί, ποζάροντας αγκαλιά στο κόκκινο χαλί στο OKX Theater στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Tribeca Film Festival.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris/ Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Στα κλικ των φωτογράφων, δε δίστασαν να δείξουν τον έρωτά τους αλλά και την τρυφερότητα μεταξύ τους, έχοντας ενωμένα τα χέρια τους και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

«Τώρα, στο τέλος των 91 παραστάσεων, νιώθω πιο προσγειωμένος άνθρωπος σε τόσες πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είπε η Πέρι, κοιτάζοντας τον Τριντό, καθώς το πλήθος επευφημούσε μετά την προβολή της πρεμιέρας της ταινίας της.

Τζάστιν Τριντό - Κέιτι Πέρι /Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, μόλις έναν μήνα μετά την είδηση του χωρισμού της από τον επί 9 χρόνια σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με την οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη: την 5χρονη Daisy Love.

Λίγους μήνες μετά, είχαν απαθανατιστεί χέρι χέρι σε γαλλικό εστιατόριο ανήμερα των γενεθλίων της.

Τους τελευταίους μήνες, η δημοφιλής ποπ σταρ είχε αρχίσει να γίνεται πιο εξωστρεφής για τη σχέση της με τον πρώην Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ίδια είχε δημοσιεύσει κοινές τους φωτογραφίες τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο.

Ο Τριντό ανακοίνωσε το διαζύγιο του με την επί 18 χρόνια σύζυγό του, τον Αύγουστο του 2023. Έχουν μαζί τρία παιδιά.