Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι

Περπατούσαν χεράκι χεράκι στο Παρίσι!

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε παλιότερο βίντεο για την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό από τον ΑΝΤ1
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι κι ο Τζάστιν Τριντό, περπατώντας χεράκι χεράκι στους δρόμους του Παρισιού.

Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι

Με αφορμή τα γενέθλια της ποπ σταρ., οι δυο τους βγήκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν, επιβεβαιώνοντας με την κοινή τους παρουσία τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τη σχέση τους.

Η Κέιτ Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκαν στο διάσημο καμπαρέ Crazy Horse Paris για τη βραδιά των 45ων γενεθλίων της, σύμφωνα με τον αμερικάνικο ιστότοπο, ΤΜΖ.

Διαζύγιο Τριντό: Είναι αυτή η πέτρα του σκανδάλου που διέλυσε τον γάμο του;

Δείτε το βίντεο που πόσταρε στο X το TMZ

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι χέρι και χαμογελαστό

Η Κέιτι Πέρι φορούσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ένα κομψό μαύρο σύνολο για την περίσταση.

ΚΕΙΤΙ ΠΕΡΙ
ΤΖΑΣΤΙΝ ΤΡΙΝΤΟ
KATY PERRY
JUSTIN TRUDEAU
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
