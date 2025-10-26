Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό από τον ΑΝΤ1

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι κι ο Τζάστιν Τριντό, περπατώντας χεράκι χεράκι στους δρόμους του Παρισιού.

Με αφορμή τα γενέθλια της ποπ σταρ., οι δυο τους βγήκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν, επιβεβαιώνοντας με την κοινή τους παρουσία τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τη σχέση τους.

Η Κέιτ Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκαν στο διάσημο καμπαρέ Crazy Horse Paris για τη βραδιά των 45ων γενεθλίων της, σύμφωνα με τον αμερικάνικο ιστότοπο, ΤΜΖ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι χέρι και χαμογελαστό.

Η Κέιτι Πέρι φορούσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ένα κομψό μαύρο σύνολο για την περίσταση.