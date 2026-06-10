Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

Θα ξεκινούν για Ευρώπη, θα καταλήγουν στην Αφρική

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Η ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικά περιστατικά με μετανάστες προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
  • Η Ελλάδα προγραμματίζει κέντρα επιστροφής για παράνομους μετανάστες, με στόχο την αποτροπή νέων αφίξεων.
  • Οι χώρες προέλευσης συνεργάζονται ελάχιστα, με αποτέλεσμα μόνο 1 στους 5 μετανάστες να επαναπροωθείται.
  • Τα κέντρα επιστροφής θα μεταφέρουν μετανάστες σε τρίτες χώρες, όπως η Ουγκάντα, για την τύχη τους.
  • Η λύση των κέντρων επιστροφής παραμένει θεωρητική, ενώ οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πιέζονται από την αυξανόμενη εγκληματικότητα.

Οι σοκαριστικές εικόνες με τον μετανάστη να τραυματίζει πολίτη με μαχαίρι σε δρόμο του Μπέλφαστ προβληματίζουν, καθώς η Ευρώπη συνειδητοποίησε αργά το μέγεθος του μεταναστευτικού και οι λύσεις που προκρίνονται κολλάνε στην υλοποίηση. Μία από αυτές είναι και τα περιβόητα κέντρα επιστροφής.

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Έστω ότι ένας παράνομος μετανάστης από το Πακιστάν φτάνει στην Κρήτη μέσω Λιβύης. Αυτός κάνει αίτηση ασύλου και αναμένοντας την έγκριση ή όχι, χάνεται στις μεγάλες πόλεις της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις ζει από παράνομες δραστηριότητες, όπως εξήγησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο διευθυντής Σύνταξης του σταθμού Ηλίας Παπανικολάου.

Όταν απορριφθεί η αίτησή του και συλληφθεί από την αστυνομία σε κάποιο τυχαίο έλεγχο, κρατείται σε κέντρο απέλασης μέχρι να τον δεχθεί η χώρα προέλευσής του, πίσω. 

Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

Μόνο ένας στους πέντε επαναπροωθείται, γιατί οι χώρες προέλευσης δε συνεργάζονται. Τα κέντρα επιστροφής έρχονται στη θεωρία να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα θα μεταφέρει τον παράνομο μετανάστη σε μία τρίτη χώρα, π.χ. την Ουγκάντα και από εκεί και πέρα η τύχη του θα αποφασίζεται μεταξύ Ουγκάντας και Πακιστάν. 

Προφανώς πρόκειται για ένα μέτρο αποτροπής, λέγοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα στον μετανάστη να μη ξεκινήσει καθόλου για την Ευρώπη, γιατί αντί για την Αθήνα θα καταλήξει στην Ουγκάντα. 

Μόνο που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ασφυκτιούν, τα ποσοστά της εγκληματικότητας καλπάζουν και η λύση των κέντρων επιστροφής βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Και ο χρόνος στην κλεψύδρα της Ευρώπης έχει ήδη εξαντληθεί. 

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