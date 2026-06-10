Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Λεηλάτησαν και έκαψαν σπίτια μεταναστών

Ποιος είναι ο 32χρονος που αφόπλισε τον δράστη

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Peter Morrison)
Διαδηλωτές βάζουν φωτιά σε λεωφορείο στο Μπέλφαστ / Reuters

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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και οδήγησε σε εκτεταμένες ταραχές, με εμπρησμούς κατοικιών και οχημάτων, καθώς και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9/6 σε περιοχή του βόρειου Μπέλφαστ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας από το Σουδάν, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το θύμα, άνδρας γύρω στα 40, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.

Σοκ στο Μπέλφαστ: Άνδρας επιχείρησε να αποκεφαλίσει περαστικό

Μπέλφαστ: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και οργή. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να επιτίθεται επανειλημμένα στο θύμα, πριν επέμβουν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Ανάμεσά τους ήταν και ένας 32χρονος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος χρησιμοποίησε ξύλινο ραβδί για να ακινητοποιήσει τον δράστη και να αποτρέψει την περαιτέρω επίθεση μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Η παρέμβασή του χαρακτηρίστηκε καθοριστική για τη διάσωση του τραυματία.

Πρόκειται για τον Ματ Μαγκ Τίερναν, κάτοικο του δυτικού Μπέλφαστ. Ο ίδιος βρέθηκε τυχαία στο σημείο της επίθεσης και η παρέμβασή του κρίθηκε σωτήρια για το θύμα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Daily Mail, επέστρεφε από προπόνηση χέρλινγκ με τον γιο του εκείνη την ώρα και παρατήρησε ένα αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν «σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι». 

Στις «φλόγες» το Μπέλφαστ: Λεηλάτησαν κι έκαψαν σπίτια μεταναστών 

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το περιστατικό, όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια. Ομάδες ατόμων έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και κατοικίες που ανήκαν ή κατοικούνταν από μετανάστες, ενώ σε ορισμένες περιοχές κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο Glider στην οδό Newtownards στο ανατολικό Μπέλφαστ, ενώ αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στη Shankill Road και στο Newtownabbey.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ενίσχυσαν την παρουσία τους σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ταραχές και να αποτρέψουν νέες επιθέσεις. Παράλληλα, πολιτικοί και κοινοτικοί φορείς απηύθυναν εκκλήσεις για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η εγκληματική πράξη ενός ατόμου δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιθέσεις εναντίον ολόκληρων κοινοτήτων μεταναστών.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τόσο την επίθεση με μαχαίρι όσο και τα επεισόδια που ακολούθησαν, με στόχο την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται. Η πόλη παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης της έντασης τις επόμενες ημέρες.

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