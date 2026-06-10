Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και οδήγησε σε εκτεταμένες ταραχές, με εμπρησμούς κατοικιών και οχημάτων, καθώς και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9/6 σε περιοχή του βόρειου Μπέλφαστ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας από το Σουδάν, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το θύμα, άνδρας γύρω στα 40, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.

🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’



Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22 — VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026

Μπέλφαστ: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και οργή. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να επιτίθεται επανειλημμένα στο θύμα, πριν επέμβουν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Ανάμεσά τους ήταν και ένας 32χρονος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος χρησιμοποίησε ξύλινο ραβδί για να ακινητοποιήσει τον δράστη και να αποτρέψει την περαιτέρω επίθεση μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Η παρέμβασή του χαρακτηρίστηκε καθοριστική για τη διάσωση του τραυματία.

Πρόκειται για τον Ματ Μαγκ Τίερναν, κάτοικο του δυτικού Μπέλφαστ. Ο ίδιος βρέθηκε τυχαία στο σημείο της επίθεσης και η παρέμβασή του κρίθηκε σωτήρια για το θύμα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Daily Mail, επέστρεφε από προπόνηση χέρλινγκ με τον γιο του εκείνη την ώρα και παρατήρησε ένα αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν «σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι».

Residents had to be evacuated from their homes in east Belfast following fires.



Northern Ireland Fire and Rescue Service officers attended the scene at Lendrick Street on Tuesday night.



Live updates: https://t.co/e5sXQxSNZE



📸: PA pic.twitter.com/oI2ZWwEJrz — The Irish News (@irish_news) June 9, 2026

Στις «φλόγες» το Μπέλφαστ: Λεηλάτησαν κι έκαψαν σπίτια μεταναστών

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το περιστατικό, όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια. Ομάδες ατόμων έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και κατοικίες που ανήκαν ή κατοικούνταν από μετανάστες, ενώ σε ορισμένες περιοχές κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο Glider στην οδό Newtownards στο ανατολικό Μπέλφαστ, ενώ αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στη Shankill Road και στο Newtownabbey.

Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026

Οι δυνάμεις ασφαλείας ενίσχυσαν την παρουσία τους σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ταραχές και να αποτρέψουν νέες επιθέσεις. Παράλληλα, πολιτικοί και κοινοτικοί φορείς απηύθυναν εκκλήσεις για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η εγκληματική πράξη ενός ατόμου δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιθέσεις εναντίον ολόκληρων κοινοτήτων μεταναστών.

🚨NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2 — Outpost Media (@OutpostMediaUK) June 9, 2026

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τόσο την επίθεση με μαχαίρι όσο και τα επεισόδια που ακολούθησαν, με στόχο την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται. Η πόλη παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης της έντασης τις επόμενες ημέρες.