Το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ανεξέλεγκτη η μεαναστευτική βία στην Ευρώπη. Σουδανός στο Μπέλφαστ επιχείρησε να αποκεφαλίσει πολίτη στη μέση του δρόμου, όμως τον έσωσαν περαστικοί, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες αναζητούν λύσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ, όταν Σουδανός μετανάστης επιχείρησε να κόψει τον λαιμό ενός περαστικού στη μέση του δρόμου.

Οι πολίτες παρενέβησαν, τον χτύπησαν και καταφέρνουν να τον αφοπλίσουν πριν αποκεφαλίσει τον άτυχο άνδρα.

Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο και μάτια.

Η Ευρώπη ψάχνει κέντρα επιστροφής σε Αφρική και Ασία

Η Ευρώπη αναζητά λύσεις, βλέποντας τη μεταναστευτική βία να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν συνεργασίες με πρόθυμες τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, βρίσκονται σε επαφές με χώρες της Αφρικής και της Ασίας, μακριά από το ευρωπαϊκό έδαφος και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Γεμίζει παράτυπους μετανάστες η Κρήτη

Tην ίδια ώρα, ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες του Λιμενικού εισβάλλουν σε διαμερίσματα στην Αθήνα και συλλαμβάνουν Τούρκους διακινητές, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών προς τη χώρα.

Στην Κρήτη από το πρωί δε σταματούν να φτάνουν βάρκες με μετανάστες. Ακόμη και ψαράδες αναγκάστηκαν να συνδράμουν το Λιμενικό, ρυμουλκώντας με τα καΐκια τους τις λέμβους που καταφθάνουν από τις ακτές της Λιβύης.

Παράλληλα, το Λιμενικό εντόπισε αλιευτικό σκάφος που μετέφερε 192 άνδρες.

Μόνο τον Μάιο συνελήφθησαν 2.663 παράτυποι μετανάστες και 72 διακινητές. Η συντριπτική πλειονότητα των συλλήψεων καταγράφηκε στην Κρήτη.

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