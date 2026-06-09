Σοκ στο Μπέλφαστ: Άνδρας επιχείρησε να αποκεφαλίσει περαστικό

Η Ευρώπη ψάχνει κέντρα επιστροφής σε Αφρική και Ασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Μπέλφαστ, Σουδανός μετανάστης επιχείρησε να αποκεφαλίσει περαστικό, αλλά επενέβησαν πολίτες και τον αφοπλίσαν.
  • Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
  • Η Ευρώπη αναζητά λύσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία.
  • Στην Κρήτη, συνεχείς αφίξεις παράτυπων μεταναστών με βάρκες, με το Λιμενικό να συλλαμβάνει διακινητές.
  • Μόνο τον Μάιο, 2.663 παράτυποι μετανάστες και 72 διακινητές συνελήφθησαν στην Ελλάδα.

Ανεξέλεγκτη η μεαναστευτική βία στην Ευρώπη. Σουδανός στο Μπέλφαστ επιχείρησε να αποκεφαλίσει πολίτη στη μέση του δρόμου, όμως τον έσωσαν περαστικοί, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες αναζητούν λύσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες. 

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ, όταν Σουδανός μετανάστης επιχείρησε να κόψει τον λαιμό ενός περαστικού στη μέση του δρόμου. 

Eπίθεση Σουδανό με μαχαίρι σε περαστικό

Οι πολίτες παρενέβησαν, τον χτύπησαν και καταφέρνουν να τον αφοπλίσουν πριν αποκεφαλίσει τον άτυχο άνδρα. 

Επίθεση στο Μπέλφαστ

Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο και μάτια. 

Η Ευρώπη ψάχνει κέντρα επιστροφής σε Αφρική και Ασία 

Η Ευρώπη αναζητά λύσεις, βλέποντας τη μεταναστευτική βία να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν συνεργασίες με πρόθυμες τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, βρίσκονται σε επαφές με χώρες της Αφρικής και της Ασίας, μακριά από το ευρωπαϊκό έδαφος και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. 

Γεμίζει παράτυπους μετανάστες η Κρήτη 

Tην ίδια ώρα, ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες του Λιμενικού εισβάλλουν σε διαμερίσματα στην Αθήνα και συλλαμβάνουν Τούρκους διακινητές, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών προς τη χώρα. 

Στην Κρήτη από το πρωί δε σταματούν να φτάνουν βάρκες με μετανάστες. Ακόμη και ψαράδες αναγκάστηκαν να συνδράμουν το Λιμενικό, ρυμουλκώντας με τα καΐκια τους τις λέμβους που καταφθάνουν από τις ακτές της Λιβύης. 

Παράτυποι μετανάστες στην Κρήτη

Παράλληλα, το Λιμενικό εντόπισε αλιευτικό σκάφος που μετέφερε 192 άνδρες. 

Μόνο τον Μάιο συνελήφθησαν 2.663 παράτυποι μετανάστες και 72 διακινητές. Η συντριπτική πλειονότητα των συλλήψεων καταγράφηκε στην Κρήτη. 

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