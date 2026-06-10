H Mάγδα πήγε στην εκπομπή Cash or Trash με στόχο να πουλήσει έναν ιδιαίτερο και παλιό καλόγερο που θυμίζει μετώπη τζακιού.

Ο καλόγερος είναι διακοσμημένος με δράκους και όπως είπε στη Μάγδα αλλά και στη Δέσποινα Μοιραράκη ο Θάνος Λούδος ο δράκος στον Ασιατικό Πολιτισμό αλλά και στον Κινέζικο αποτελεί ένα από τα πιο θετικά σύμβολα.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε περίπου στα 175 ευρώ την τιμή καθώς όπως είπε έχει κάποιες φθορές. Οι υποψήφιοι αγοραστές εξεπλάγησαν με το αντικείμενο της Μάγδας. Το αγόρασε όμως κάποιος;

Δείτε το Cash or Trash



