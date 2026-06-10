Στο Cash or Trash ένας καλόγερος που μοιάζει με μετώπη

Ο καλόγερος ήταν διακοσμημένος με δράκους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάγδα παρουσίασε έναν παλιό καλόγερο στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Ο καλόγερος έχει διακοσμητικά δράκους, που θεωρούνται θετικά σύμβολα στον Ασιατικό και Κινέζικο πολιτισμό.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία του στα 175 ευρώ λόγω φθορών.
  • Οι υποψήφιοι αγοραστές εξέφρασαν έκπληξη για το αντικείμενο.
  • Δεν αναφέρεται αν τελικά πουλήθηκε ο καλόγερος.

H Mάγδα πήγε στην εκπομπή Cash or Trash με στόχο να πουλήσει έναν ιδιαίτερο και παλιό καλόγερο που θυμίζει μετώπη τζακιού. 

Το Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν! Όσα δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη

Ο καλόγερος είναι διακοσμημένος με δράκους και όπως είπε στη Μάγδα αλλά και στη Δέσποινα Μοιραράκη ο Θάνος Λούδος ο δράκος στον Ασιατικό Πολιτισμό αλλά και στον Κινέζικο αποτελεί ένα από τα πιο θετικά σύμβολα.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε περίπου στα 175 ευρώ την τιμή καθώς όπως είπε έχει κάποιες φθορές. Οι υποψήφιοι αγοραστές εξεπλάγησαν με το αντικείμενο της Μάγδας. Το αγόρασε όμως κάποιος;

Δείτε το Cash or Trash 


 

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