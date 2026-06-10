Η Δέσποινα Μοιραράκη έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τρίτης (9/6) στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Με αφορμή την παρουσία της στο λαμπερό opening του γνωστού επιχειρηματία και συζύγου της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά ότι το Cash or Trash, την οποία παρουσιάζει με επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια, θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η «βασίλισσα των χαλιών» αποκάλυψε επίσης πως η νέα σεζόν θα βρει την εκπομπή σε πλήρως ανανεωμένο στούντιο, όπου θα πραγματοποιούνται τόσο οι εκτιμήσεις όσο και οι δημοπρασίες των αντικειμένων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει με επιτυχία το Cash or Trash

«Και να σας πω ότι την Τετάρτη, δέκα του μήνα, ξεκινούν τα γυρίσματα της έκτης περιόδου του Cash or Trash, σε ανανεωμένο στούντιο, σε ανανεωμένο χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εξέφρασε την ευτυχία και τη συγκίνησή της για την πορεία της στην τηλεόραση και την αγάπη που έχει εισπράξει από το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Όχι απλά είμαι χαρούμενη, όχι απλά είμαι συγκινημένη. Είμαι τρισευτυχισμένη για την τηλεοπτική μου παρουσία».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star