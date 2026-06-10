Το Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν! Όσα δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα στο ανανεωμένο στούντιο;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη ανακοίνωσε την 6η σεζόν του Cash or Trash, που θα συνεχίσει να προβάλλεται.
  • Η νέα σεζόν θα πραγματοποιηθεί σε πλήρως ανανεωμένο στούντιο.
  • Τα γυρίσματα της έκτης περιόδου ξεκινούν στις 10 Ιουνίου.
  • Η Μοιραράκη εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνηση της για την πορεία της στην τηλεόραση.
  • Η εκπομπή έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Δέσποινα Μοιραράκη έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τρίτης (9/6) στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Με αφορμή την παρουσία της στο λαμπερό opening του γνωστού επιχειρηματία και συζύγου της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Δέσποινα Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση κι η υπόσχεση στον σύζυγό της

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά ότι το Cash or Trash, την οποία παρουσιάζει με επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια, θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η «βασίλισσα των χαλιών» αποκάλυψε επίσης πως η νέα σεζόν θα βρει την εκπομπή σε πλήρως ανανεωμένο στούντιο, όπου θα πραγματοποιούνται τόσο οι εκτιμήσεις όσο και οι δημοπρασίες των αντικειμένων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει με επιτυχία το Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει με επιτυχία το Cash or Trash

«Και να σας πω ότι την Τετάρτη, δέκα του μήνα, ξεκινούν τα γυρίσματα της έκτης περιόδου του Cash or Trash, σε ανανεωμένο στούντιο, σε ανανεωμένο χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

Τέλος, εξέφρασε την ευτυχία και τη συγκίνησή της για την πορεία της στην τηλεόραση και την αγάπη που έχει εισπράξει από το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Όχι απλά είμαι χαρούμενη, όχι απλά είμαι συγκινημένη. Είμαι τρισευτυχισμένη για την τηλεοπτική μου παρουσία».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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CASH OR TRASH
 |
BREAKFAST@STAR
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