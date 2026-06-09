Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»

Ο γνωστός δημοσιογράφος που τη βοήθησε σε μια δύσκολη εποχή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Δημοκίδης μίλησε για τα podcast του στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου εξομολογήθηκε πώς ο Θέμος Αναστασιάδης την βοήθησε επαγγελματικά σε δύσκολη στιγμή.
  • Ο Θέμος Αναστασιάδης ήταν σημαντική προσωπικότητα στα ΜΜΕ, γνωστός για την πολιτική σάτιρα και την εκπομπή Όλα.
  • Απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 2019, σε ηλικία 61 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Άρης Δημοκίδης βρέθηκε στον καναπέ του Στούντιο 4 της ΕΡΤ το απόγευμα της Τρίτης 09/06. Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για τα podcast που έχει δημιουργήσει γύρω από προβελημένα πρόσωπα του ελληνικού θεάματος.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»

Όταν αποκάλυψε πως το επόμενο που ετοιμάζει είναι για τον αείμνηστο Θέμο Αναστασιάδη, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για το πόσο τη βοήθησε επαγγελματικά. 

Βαγγέλης Περρής: «Ήξερα ότι θα φύγει ο Θέμος Αναστασιάδης» 

«Στην προσωπική του ζωή ήταν πολύ διαφορετικός. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Δε με ρώτησες να σου πω ιστορίες. Στο Nitro τον γνώρισα και με βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Είχα καλέσει μεταφορική για να φύγω πίσω στη Θεσσαλονίκη και μου είπε μια κουβέντα και με κράτησε», ανέφερε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»

Θυμίζουμε ότι ο Θέμος Αναστασιάδης υπήρξε μία από τις πιο πληθωρικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες των ΜΜΕ, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στην τηλεόραση. Με σπουδές στα οικονομικά, ξεκίνησε την πορεία του ως δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ, όμως γρήγορα τον κέρδισε η πολιτική σάτιρα, το χιούμορ και η ανατρεπτική σχολιογραφία, στοιχεία που καθόρισαν ολόκληρη την καριέρα του.

Στο ευρύ κοινό έγινε κυρίως γνωστός μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή Όλα, η οποία προβλήθηκε για πολλά χρόνια και επαναπροσδιόρισε τη late-night ζώνη στην Ελλάδα.

Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου 2019, σε ηλικία 61 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο σε νοσοκομείο της Ζυρίχης στην Ελβετία.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
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ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
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