Σπύρος Παπαδόπουλος: Ο λόγος που παραλίγο να μην παίξει στους Απαράδεκτους

«Υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι», αποκάλυψε ο ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.06.26 , 20:51 Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό
10.06.26 , 20:50 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση
10.06.26 , 20:12 Δολοφονία Δασκαλάκη: Tα στοιχεία που «έκαψαν» τους κατηγορούμενους
10.06.26 , 20:02 Σπύρος Παπαδόπουλος: Ο λόγος που παραλίγο να μην παίξει στους Απαράδεκτους
10.06.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;
10.06.26 , 19:38 Ελληνίδου: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Νίκαια της Γαλλίας
10.06.26 , 19:30 Aνοίγει το νέο «Ανακαινίζω» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
10.06.26 , 19:23 Cash or Trash: Η Αντιγόνη φέρνει δώρα από τον πρώτο γάμο του συζύγου
10.06.26 , 19:03 Στο Cash or Trash ένας καλόγερος που μοιάζει με μετώπη
10.06.26 , 18:42 Γιώργος Χρυσοστόμου: Ο λόγος που αποκάλυψε τη μάχη του με τον αλκοολισμό
10.06.26 , 18:31 Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Η σύγκρουση για τα χρήματα
10.06.26 , 18:28 Opel: Ενισχύει την παρουσία της στο νομό Λάρισας
10.06.26 , 17:46 Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
10.06.26 , 17:45 Different Roots. Shared Futures: Workshops, ανθρώπινες ιστορίες & μουσική
10.06.26 , 17:08 Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
Πέρι- Τριντό: Πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση- «Είμαι πολύ ερωτευμένη»
Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι παραλίγο να μην συμμετάσχει στους Απαράδεκτους λόγω δεσμεύσεων με άλλη σειρά.
  • Υπήρχε πρόβλημα με το Mega για την ταυτόχρονη συμμετοχή του σε δύο σίριαλ.
  • Η Δήμητρα Παπαδοπούλου τον ενθάρρυνε να δεχτεί τον ρόλο, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του.
  • Αυτή τη στιγμή, οι Παπαδόπουλος και Λουιζίδου περιοδεύουν με την παράσταση Sexy Laundry.
  • Η χημεία τους στη σκηνή έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, ότι λίγο έλειψε να μην συμμετάσχει στους Απαράδεκτους, επειδή εκείνη την περίοδο είχε ήδη ξεκινήσει τη σειρά Εκμέκ παγωτό κι υπήρχε πρόβλημα με το Mega για την ταυτόχρονη συμμετοχή του σε δύο σίριαλ.

Σπύρος Παπαδόπουλος: Ο λόγος που παραλίγο να μην παίξει στους Απαράδεκτους

Στην ίδια εκπομπή βρέθηκε κι η Ρένια Λουιζίδου, με τους δύο ηθοποιούς να μιλούν το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου για την κωμική σειρά που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος

Η αποκάλυψη του Σπύρου Παπαδόπουλου

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως αρχικά θεωρούσε πολύ πιθανό να μη δεχτεί τον ρόλο, καθώς είχε ήδη δεσμευτεί με άλλη παραγωγή και το κανάλι δεν έβλεπε θετικά τη διπλή του παρουσία. Όπως είπε: «Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το Εκμέκ παγωτό, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω. Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις».

Η... αχτύπητη παρέα των Απαράδεκτων Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βλάσσης Μπονάτσος, Σπύρος Παπαδόπουλος & Γιάννης Μπέζος

Η... αχτύπητη παρέα των Απαράδεκτων Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βλάσσης Μπονάτσος, Σπύρος Παπαδόπουλος & Γιάννης Μπέζος /Φωτογραφία Mega

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος εξήγησε επίσης ότι είχε ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, με την οποία, όπως ανέφερε, τον συνέδεε στενή σχέση από το ραδιόφωνο «Με τη Δημητρούλα είχαμε δέσει πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει "καν'το". Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δε θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα κι είπε το κανάλι εντάξει», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Σπύρος Παπαδόπουλος. 

Σε ποιον είχε προταθεί ο ρόλος του Σπύρου Παπαδόπουλου στους Απαράδεκτους;

Αυτό το καλοκαίρι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος κι η Ρένια Λουιζίδου κάνουν περιοδεία με την παράσταση Sexy Laundry. Η σκηνική τους συνύπαρξη, περίπου 35 χρόνια μετά τους θρυλικούς Απαράδεκτους, έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς για την τρομερή χημεία και την αλήθεια της.

Η Ρένια Λουιζίδου κι ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον καναπέ του Στούντιο 4

Η Ρένια Λουιζίδου κι ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον καναπέ του Στούντιο 4

25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παραπανίσια κιλά, μια δόση φαλακρίτσας, πολλή γκρίνια, αμέτρητη αγάπη και... ελάχιστο σεξ. Το ζευγάρι αποφασίζει να κάνει μια προσπάθεια να αναζωπυρώσει το πάθος του. Έχοντας ανά χείρας ένα εγχειρίδιο, προσπαθούν αμήχανα, με νεύρα, χιούμορ και συγκίνηση, να βρουν ξανά την ερωτική επιθυμία που χάθηκε στη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top