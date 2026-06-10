Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, ότι λίγο έλειψε να μην συμμετάσχει στους Απαράδεκτους, επειδή εκείνη την περίοδο είχε ήδη ξεκινήσει τη σειρά Εκμέκ παγωτό κι υπήρχε πρόβλημα με το Mega για την ταυτόχρονη συμμετοχή του σε δύο σίριαλ.

Στην ίδια εκπομπή βρέθηκε κι η Ρένια Λουιζίδου, με τους δύο ηθοποιούς να μιλούν το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου για την κωμική σειρά που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Η αποκάλυψη του Σπύρου Παπαδόπουλου

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως αρχικά θεωρούσε πολύ πιθανό να μη δεχτεί τον ρόλο, καθώς είχε ήδη δεσμευτεί με άλλη παραγωγή και το κανάλι δεν έβλεπε θετικά τη διπλή του παρουσία. Όπως είπε: «Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το Εκμέκ παγωτό, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω. Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις».

Η... αχτύπητη παρέα των Απαράδεκτων Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βλάσσης Μπονάτσος, Σπύρος Παπαδόπουλος & Γιάννης Μπέζος /Φωτογραφία Mega

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος εξήγησε επίσης ότι είχε ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, με την οποία, όπως ανέφερε, τον συνέδεε στενή σχέση από το ραδιόφωνο «Με τη Δημητρούλα είχαμε δέσει πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει "καν'το". Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δε θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα κι είπε το κανάλι εντάξει», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος κι η Ρένια Λουιζίδου κάνουν περιοδεία με την παράσταση Sexy Laundry. Η σκηνική τους συνύπαρξη, περίπου 35 χρόνια μετά τους θρυλικούς Απαράδεκτους, έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς για την τρομερή χημεία και την αλήθεια της.

Η Ρένια Λουιζίδου κι ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον καναπέ του Στούντιο 4

25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παραπανίσια κιλά, μια δόση φαλακρίτσας, πολλή γκρίνια, αμέτρητη αγάπη και... ελάχιστο σεξ. Το ζευγάρι αποφασίζει να κάνει μια προσπάθεια να αναζωπυρώσει το πάθος του. Έχοντας ανά χείρας ένα εγχειρίδιο, προσπαθούν αμήχανα, με νεύρα, χιούμορ και συγκίνηση, να βρουν ξανά την ερωτική επιθυμία που χάθηκε στη ρουτίνα της καθημερινότητας.