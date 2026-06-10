Η «εκρηκτική» Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο και σαρωτικό hit «Σαφάρι», το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video γυρισμένο εξ’ ολοκλήρου στη μαγευτική Νίκαια της Γαλλίας. Μέσα από τις backstage φωτογραφίες αποκαλύπτεται η δημιουργικότητα, η ενέργεια και το πάθος που υπήρξαν στα γυρίσματα.

Για τις ανάγκες του video η super viral Ρία Ελληνίδου ταξίδεψε στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου έλαβε χώρα ένα απαιτητικό τριήμερο γύρισμα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολύωρα shoots σε διαφορετικά σημεία της Νίκαιας, από γραφικά σοκάκια και παραθαλάσσιες διαδρομές, μέχρι εντυπωσιακά spots με κινηματογραφική αισθητική.

Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές από την προετοιμασία, αλλά και πιο αυθόρμητες εικόνες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας το κλίμα ενθουσιασμού και δημιουργικής ενέργειας που επικρατούσε σε όλη την παραγωγή. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

Δες τις φωτογραφίες:

Το «Σαφάρι», σε μουσική Eslam Fathi και στίχους Ρίας Ελληνίδου και Βασίλη Κουμεντάκου, περιλαμβάνεται στο νέο album της αγαπημένης καλλιτέχνιδας, με τίτλο «Στο Μυαλό Σου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και μπήκε αμέσως στη λίστα των διαδοχικών μεγάλων επιτυχιών της.

Μεταξύ άλλων, έγινε ταυτόχρονα no1 στο Spotify Top50, στα trends του YouTube και στο Shazam Viral chart, ενώ σε περίπου μία εβδομάδα μετρά πάνω από 800.000 προβολές στο YouTube, περισσότερα από 500.000 streams στο Spotify και πάνω από 39.000 video creations στο TikTok.Ταυτόχρονα, έχει ξεχωρίσει στις ραδιοφωνικές συχνότητες και ακούγεται δυνατά από τα DJ sets.

Την ίδια στιγμή, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη στο «Fantasia», σε ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα της σεζόν

Βρείτε το album «Στο Μυαλό Σου» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/sto-mualo-sou