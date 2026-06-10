Χειροπέδες σε τρεις άνδρες πέρασαν οι αστυνομικοί για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας βοσκός, φέρεται να έστησαν καρτέρι στον άτυχο άνδρα.

Εδώ και μήνες οι αρχές προσπαθούσαν να «δέσουν» την υπόθεση, με δύο βασικά στοιχεία να θεωρούνται καθοριστικά για την εξιχνίαση της δολοφονίας του πρώην κοινοτάρχη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κομβικής σημασίας θεωρείται το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλών όργανο, ενώ κάνει αναφορά και στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε υλικό από κάμερα ασφαλείας του χωριού, που φέρεται να καταγράφει έναν από τους τρεις συλληφθέντες να κατευθύνεται προς το ίδιο χωράφι, λίγη ώρα μετά τον Αλέξανδρο. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τα δεδομένα γεωεντοπισμού των κινητών τηλεφώνων των τριών ανδρών, τα οποία τους «τοποθετούν» στην ίδια περιοχή την κρίσιμη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στο γεγονός ότι το θύμα είχε στο παρελθόν υποβάλει μήνυση, με την ιδιότητά του ως προέδρου της κοινότητας, σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων για υπόθεση ανεξέλεγκτης βόσκησης.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών, δύο από τους κατηγορούμενους, φέρονται – έπειτα από προτροπή του τρίτου – να επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, πιθανότατα με κατσούνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το χρονικό της δολοφονίας Δασκαλάκη στην Κρήτη

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και να τον χτύπησαν στο κεφάλι με κατσούνες, προκαλώντας τον θάνατό του. Mάλιστα ο ένας εξ αυτών στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην έρευνα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι περίμεναν τον άτυχο κοινοτάρχη σε σημείο της περιοχής και του επιτέθηκαν με κατσούνες, προκαλώντας του θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει την τελευταία διαδρομή του θύματος, λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα. Σε αυτό, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να κινείται με το μηχανάκι του προς το καφενείο του χωριού και στη συνέχεια προς τα χωράφια του.

Σε άλλο βίντεο, ο πρώην κοινοτάρχης φαίνεται να επιστρέφει στο σπίτι του μετά τον ξυλοδαρμό, όπου τελικά κατέρρευσε χωρίς να προλάβει να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Η οικογένεια του θύματος απέρριπτε από την αρχή το ενδεχόμενο ατυχήματος και έκανε λόγο για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια.

Μάρτυρες από την πλευρά τους ανέφεραν ότι στο παρελθόν υπήρχαν προστριβές για καταπατήσεις και διαφορές σχετικά με περιουσίες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές ως πιθανό υπόβαθρο της τραγωδίας.

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