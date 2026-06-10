Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του πρώην προέδρου του Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρεις συλλήψεις προσώπων που θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τα πρόσωπα που προσήχθησαν είναι πατέρας και γιος, ενώ ο τρίτος είναι εργάτης που απασχολούνταν από την οικογένεια.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου δίνουν καταθέσεις και εξηγήσεις για όσα γνωρίζουν γύρω από τον θάνατο του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη.

Τρεις συλλήψεις έγιναν για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατηγορία που θα απαγγελθεί σε βάρος τους είναι αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Πατέρας και γιος δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες τους σε δύο διαφορετικά χωριά.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση που δέχθηκε ο Δασκαλάκης έγινε μεταξύ 11:22 και 11:30.

Με εντολή του 57χρονου πατέρα, οι άλλοι δύο, ο 32χρονος γιος και ο 52χρονος βοσκός, χτύπησαν με μια κατσούνα στο κεφάλι τον κοινοτάρχη, του προκάλεσαν κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τον παράτησαν κι έφυγαν.

Στα τρία αυτά πρόσωπα η αστυνομία κατέληξε αξιοποιώντας τα στοιχεία που κατάφερε να συλλέξει. Πρώτον και κύριον την ιατροδικαστική έκθεση που έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια. Επίσης βασίστηκε σε μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες είχαν προσωπικές διαφορές με τον άτυχο Δασκαλάκη.

Τέλος αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε ποιοι πέρασαν από τη διαδρομή που ακολούθησε ο κοινοτάρχης από τις 11:22 έως τις 11:30.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της εκπομπής ο ένας από τους συλληφθέντες και συγκεκριμένα ο 32χρονος είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει τη χώρα το 2015.

Κρήτη: Το πόρισμα που άλλαξε τα δεδομένα

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αμφισβήτησε ευθέως το αρχικό σενάριο του τροχαίου ατυχήματος.

Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε ατύχημα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι

Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι, με πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, κακώσεις που δεν φαίνεται να συνάδουν με απλή πτώση από δίκυκλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος και αιμόφυρτος από τη σύζυγό του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Ο πρώην πρόεδρος του χωριού νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του στις 23 Μαρτίου 2026.

Καθοριστική θεωρείται και η συμβολή των ειδικών που εξέτασαν τα στοιχεία της υπόθεσης.

Συνελήφθησαν ένας πατέρας, ο γιος και ένας υπάλληλός τους

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς ανέφερε ότι από τον μακροσκοπικό και περιμετρικό έλεγχο της μηχανής δεν προέκυψαν φθορές που να παραπέμπουν σε εκτροπή, ανατροπή ή πτώση του οχήματος κατά την κίνησή του σε χωματόδρομο.

Όπως εξήγησε, απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά σημάδια που αφήνει συνήθως μια μηχανή όταν πέφτει και σύρεται στο έδαφος, όπως γδαρσίματα, αποξέσεις, σπασίματα, παραμορφώσεις και ίχνη τριβής στα πλαϊνά μέρη της.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος επισήμανε ότι σε ένα σοβαρό τροχαίο θα έπρεπε να υπάρχουν εκδορές, εκχυμώσεις και τραύματα συμβατά με σύρσιμο του σώματος στο έδαφος.

Κρήτη: Το σενάριο της ενέδρας

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο 49χρονος ενδέχεται να δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση ενώ κινούνταν με τη μηχανή του.

Πραγματογνώμονες από την αρχή έλεγαν ότι ο θάνατος του Δασκαλάκη δεν οφείλεται σε ατύχημα

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του είχε στηθεί καρτέρι κατά τη διαδρομή από το σπίτι του προς αγροτική έκταση, όπου εργαζόταν άτομο στο οποίο επρόκειτο να μεταφέρει καφέ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων, τα τραύματα στο κεφάλι θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από χτυπήματα με βαρύ αντικείμενο, όπως κατσούνα ή άλλο σκληρό μέσο.

Κρήτη: Βίντεο στο μικροσκόπιο των ερευνών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και σε βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται ήδη στα χέρια τους.

Πρόκειται για υλικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφει την παρουσία τουλάχιστον ενός ατόμου κοντά στο σημείο όπου εκτιμάται ότι δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης.

Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις που καταγράφονται, προκειμένου να ταυτοποιήσουν πρόσωπα και να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Κρήτη: Το χρονικό του θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πρώην νοσηλευτής, πατέρας μιας κόρης και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, είχε ταυτίσει τη δράση του με την προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων της περιοχής. Σύμφωνα με συγχωριανούς και φίλους του, είχε συγκρουστεί πολλές φορές με συμφέροντα που σχετίζονταν με την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις ζημιές που προκαλούνταν σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής 1ης Μαρτίου. Ο 49χρονος έφυγε από το σπίτι του με το παπάκι του για να μεταφέρει καφέ και φαγητό σε εργάτη που απασχολούσε σε χωράφι της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

Η διαδρομή ήταν σύντομη και καθημερινή. Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που εξετάστηκε, στις 11:22 το πρωί ο πρόεδρος έφτασε στο καφενείο του χωριού. Τρία λεπτά αργότερα, στις 11:25, αποχώρησε έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τοστ για τον εργάτη του.

Αυτές ήταν και οι τελευταίες καταγεγραμμένες εικόνες του πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγγενών του, πρόλαβε να φτάσει στον χώρο της κατοικίας του, ωστόσο κατέρρευσε σχεδόν αμέσως, χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Κρήτη: Ο άνθρωπος που δεν πίστεψε ποτέ στο τροχαίο

Κεντρικό ρόλο στην ανάδειξη των αντιφάσεων της υπόθεσης είχε ο γαμπρός και στενός φίλος του θύματος, Μανώλης Προβιδάκης.

Από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η εικόνα δεν παρέπεμπε σε τροχαίο δυστύχημα και ξεκίνησε προσωπική έρευνα.

Μελέτησε τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο πρόεδρος, εξέτασε το δίκυκλο, αναζήτησε μάρτυρες και απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να ερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι κινήσεις του συνέβαλαν ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που ενίσχυσαν τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Κρήτη: Ο εργάτης που άκουσε τις κραυγές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του εργάτη που περίμενε τον πρόεδρο στο χωράφι.

Όπως ανέφερε, ενώ βρισκόταν στην εργασία του άκουσε από μακριά τον χαρακτηριστικό ήχο του παπιού να πλησιάζει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε φωνές και μια έντονη κραυγή που του προκάλεσε εντύπωση.

Ο πρόεδρος, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σημείο.

Το χωράφι βρισκόταν περίπου 200 μέτρα από το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι και ο εργάτης δεν είχε οπτική επαφή με τον δρόμο. Ακούγοντας αργότερα ξανά τον ήχο του δικύκλου να απομακρύνεται, θεώρησε ότι πιθανότατα είχε γίνει κάποιο λάθος και συνέχισε την εργασία του.

Το απόγευμα, επιστρέφοντας από το χωράφι, εντόπισε δίπλα στον δρόμο χυμένο καφέ και μια σκισμένη σακούλα με μισοφαγωμένο τοστ.

Κρήτη: Οι καταγγελίες για πιέσεις και το κλίμα φόβου

Η έρευνα στράφηκε και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει ο πρόεδρος της κοινότητας με πρόσωπα της περιοχής.

Κάτοικοι του Απεσωκαρίου κάνουν λόγο για ένα κλίμα φόβου που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των προβλημάτων που δημιουργούσε σε καλλιεργητές και ιδιοκτήτες γης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και είχε έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένους κτηνοτρόφους.