Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Νάξο απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, η οποία έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης από το αγαπημένο κυκλαδίτικο νησί.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και δεν είναι λίγες οι φορές που δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από όσα ζει.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ήταν μια πιο προσωπική ανάρτηση που τράβηξε τα βλέμματα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον οποίο περνά ένα μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού.

Στη φωτογραφία, η ίδια φαίνεται να βρίσκεται στην αγκαλιά του, χαμογελώντας διακριτικά στον φακό, ενώ η ανάρτηση συνοδεύτηκε μόνο από ένα κόκκινο emoji καρδιάς, χωρίς καμία άλλη λεζάντα.

Η εικόνα αποτυπώνει μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή ανάμεσα στους δυο τους, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει πιο ήρεμη και ευτυχισμένη από ποτέ. Με τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν κομψό κότσο, χρυσά εντυπωσιακά κοσμήματα και denim look, η influencer έκλεψε τις εντυπώσεις με το ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό της στιλ, ενώ το βλέμμα της πρόδιδε τη χαρούμενη διάθεσή της.

Ρομαντικές στιγμές στις Κυκλάδες

Η Νάξος αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για όσους αναζητούν συνδυασμό χαλάρωσης, πολυτέλειας και αυθεντικής κυκλαδίτικης ομορφιάς και φαίνεται πως το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής του εκεί.

Τα τελευταία 24ωρα η Ιωάννα Τούνη έχει μοιραστεί εικόνες από βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, στιγμές ξεκούρασης δίπλα στην πισίνα της πολυτελούς βίλας όπου διαμένει, αλλά και βραδινές εξόδους με θέα το Αιγαίο.

Ανάμεσα σε αυτές τις αναρτήσεις, η φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη ξεχώρισε αμέσως, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δεν κρύβουν πια την ευτυχία τους

Το τελευταίο διάστημα οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν πυκνώσει, ενώ και οι αναρτήσεις τους στα social media δείχνουν πως περνούν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο.

Χωρίς υπερβολές και χωρίς να επιδιώκουν να απασχολούν την επικαιρότητα με την προσωπική τους ζωή, οι δυο τους επιλέγουν να μοιράζονται επιλεκτικά στιγμές από την καθημερινότητά τους, με τρόπο αυθόρμητο και ανεπιτήδευτο.

Η νέα φωτογραφία από τη Νάξο ήρθε να επιβεβαιώσει πως το καλοκαίρι τους είναι γεμάτο όμορφες εικόνες, ξεγνοιασιά και κοινές εμπειρίες, με τους followers της Ιωάννας Τούνη να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους κάθε φορά που βλέπουν ένα νέο στιγμιότυπο από τις διακοπές της.