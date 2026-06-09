Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της

To house tour από το κατάλυμα που μένουν τα δύο ζευγάρια

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Ιωάννα Τούνη: Tα στιγμιότυπα που ανέβασε από τις διακοπές της στη Νάξο/ βίντεο instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Νάξο με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τους κουμπάρους της από την Αμερική.
  • Είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται τη Νάξο, την οποία αγαπάει για τη φιλοξενία, τα νερά και το φαγητό.
  • Η influencer μοιράστηκε βίντεο από το κατάλυμα τους, που διαθέτει καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και πισίνα.
  • Ο γιος της, Πάρης, βρίσκεται σε κοντινό νησί με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, που δημοσίευσε stories από την Τήνο.

Στη Νάξο βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη - Robi, όπως τον αποκαλεί- και τους κουμπάρους της από την Αμερική. 

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Η influencer θα περάσει το τριήμερο στο νησί των Κυκλάδων, το οποίο επισκέπτεται για τέταρτη φορά. «4η φορά που έρχομαι Νάξο κι έχω να πω ότι αγαπώ φουλ το νησί αυτό! Έχει πολύ φιλόξενο κόσμο, υπέροχα νερά, τρομερό φαγητό και ηρεμώ άπειρα», έγραψε σε instastory της. 

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Σε βίντεο που ανέβασε έκανε «house tour» από το κατάλυμα που θα μένουν τα δύο ζευγάρια, το οποίο διαθέτει καθιστικό, τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και πισίνα. 

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Στο μεταξύ, ο γιος της Πάρης βρίσκεται σε κοντινό νησί με τον μπαμπά του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε stories με τον Πάρη από την Τήνο. Σε instastory του ανέφερε πως σκοπεύουν να πάνε σε βάπτιση, ενώ μαζί είναι και η Ρία Ελληνίδου.

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