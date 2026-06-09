Στη Νάξο βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη - Robi, όπως τον αποκαλεί- και τους κουμπάρους της από την Αμερική.

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Η influencer θα περάσει το τριήμερο στο νησί των Κυκλάδων, το οποίο επισκέπτεται για τέταρτη φορά. «4η φορά που έρχομαι Νάξο κι έχω να πω ότι αγαπώ φουλ το νησί αυτό! Έχει πολύ φιλόξενο κόσμο, υπέροχα νερά, τρομερό φαγητό και ηρεμώ άπειρα», έγραψε σε instastory της.

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Σε βίντεο που ανέβασε έκανε «house tour» από το κατάλυμα που θα μένουν τα δύο ζευγάρια, το οποίο διαθέτει καθιστικό, τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και πισίνα.

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Ιωάννα Τούνη στη Νάξο/ instagram

Στο μεταξύ, ο γιος της Πάρης βρίσκεται σε κοντινό νησί με τον μπαμπά του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε stories με τον Πάρη από την Τήνο. Σε instastory του ανέφερε πως σκοπεύουν να πάνε σε βάπτιση, ενώ μαζί είναι και η Ρία Ελληνίδου.