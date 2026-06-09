Είναι Έλληνας τρίτης γενιάς, ζει και εργάζεται στην Αυστραλία και μαζί με τη σύζυγό του, διατηρούν εδώ και σχεδόν 12 χρόνια το δικό τους εστιατόριο στη Μελβούρνη.

Ο λόγος για τον 42χρονο Φίλιπ Βάκο, ο οποίος το 2010 συμμετείχε στο MasterChef της Αυστραλίας και φέτος βρίσκεται στη 10η σεζόν του ελληνικού MasterChef, με σκοπό να βρεθεί στο μεγάλο τελικό, αφού ήδη κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού μαγειρικής.

Γνωρίζοντας τον Φίλιπ Βάκο - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Είναι 42 ετών, Έλληνας τρίτης γενιάς, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αυστραλία. Και οι φύο γιαγιάδες του είναι από την Κρήτη

Γεννήθηκε στην Τασμανία ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @philipvakos

O Φίλιπ Βάκος και η σύζυγός του Ελένη / Φωτογραφία: Instagram.com

Έχει πολυετή εμπειρία στις κουζίνες, ενώ η αγάπη του για τη μαγειρική προήλθε από τους παππούδες του, με τους οποίους μεγάλωσε στην Τασμανία και έμαθε τις ελληνικές γεύσεις και παραδόσεις

Παρότι αρχικά σπούδασε λογιστική, η μαγειρική ήταν πάντα το πραγματικό του πάθος

Εδώ και 12 χρόνια ο Φίλιπ Βάκος διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του, Heleena (Ελένη), το δικό τους εστιατόριο στη Μελβούρνη, ενώ έχουν δημιουργήσει και μία εταιρία με μεσογειακά γεύματα

Όπως έχει αναφέρει ο Φίλιπ Βάκος για το μικρό του γιο: «Με τον μικρό κάνουμε τα πάντα μαζί, μαγειρεύουμε, τραγουδάμε... Από φαγητό, του αρέσουν πολύ το ψάρι και τα χόρτα, σαν τον μπαμπά του», ενώ η σύζυγός του Ελένη, κατάγεται από τη Σπάρτη

Όταν ήταν 26 χρόνων συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του MasterChef Αυστραλίας και είναι γνώριμος με τις προκλήσεις του διαγωνισμού μαγειρικής

και είναι γνώριμος με τις προκλήσεις του διαγωνισμού μαγειρικής Αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, θεωρώντας το μια μοναδική ευκαιρία να μαγειρέψει στην πατρίδα του και να εκπροσωπήσει τους Έλληνες της Αυστραλίας

Είναι ο πρώτος Ελληνοαυστραλός σεφ που διαγωνίζεται στην τελική δεκάδα του MasterChef της Ελλάδας

Όπως είπε ο Φίλιπ Βάκος, εάν τα πάει καλά στο διαγωνισμό μαγειρικής θα ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα με την οικογένειά του

Όπως αναφέρει, μπορεί να ζει στο εξωτερικό, όμως η καρδιά του είναι ελληνική και με «όπλα» του την παράδοση και τη νοστιμιά των γιαγιάδων του, στοχεύει να ξεχωρίσει στο MasterChef 10, ξεπερνώντας τις μαγειρικές προκλήσεις και να καταφέρει να αναδειχθεί ο 10ος Έλληνας MasterChef!

Ο Φίλιπ μαγειρεύει με τον γιο του / Φωτογραφία: Instagram.com

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στην κουζίνα του MasterChef, ο Φίλιπ δήλωσε: «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να επιστρέφω έπειτα από 15 χρόνια στην Ελλάδα και να παρουσιάζω το γαστρονομικό μου ταξίδι. Μετά από σχεδόν 12 χρόνια λειτουργίας του εστιατορίου μας, ένιωσα ότι είχε έρθει η στιγμή να προκαλέσω ξανά τον εαυτό μου και να βγω από τη ζώνη άνεσής μου».

Στην πρώτη audition για το MasterChef 10, ο Φίλιπ μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, αρνάκι καρέ με κρούστα από φέτα και φιστίκια, με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας.

Όπως σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος για το πιάτο του διαγωνιζόμενου: «Ένα έχω να πω, η γιαγιά Κατίνα και η γιαγιά Ελένη θα είναι πάρα πολύ περήφανες εάν μας βλέπουν από κάπου τώρα, γι' αυτό που δοκιμάσαμε και αυτό που μας έφτιαξες και αυτά που σου έμαθαν. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που το MasterChef φέτος, τον χρειάζεται». Έτσι ο Φίλιπ πήρε επάξια τη λευκή ποδιά και συνέχισε στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού.

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