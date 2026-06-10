Opel: Ενισχύει την παρουσία της στο νομό Λάρισας

Ποιος είναι ο νέος επίσημος διανομέας

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Opel: Ενισχύει την παρουσία της στο νομό Λάρισας
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Ο Όμιλος Συγγελίδη ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του με τη Δ. & Ε. Αδάμου Α.Β.Ε.Ε., η οποία αναλαμβάνει πλέον την επίσημη εκπροσώπηση της Opel στον Νομό Λάρισας, διευρύνοντας την πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η Δ. & Ε. Αδάμου Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004, αναλαμβάνοντας ως Επίσημος Διανομέας και Επισκευαστής της Citroën στον Νομό Λάρισας για λογαριασμό του Ομίλου Συγγελίδη. Η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω με την ανάληψη της εκπροσώπησης της DS Automobiles τον Μάιο του 2024 και της MG τον Μάιο του 2025, ενώ πλέον επεκτείνεται δυναμικά και με την ένταξη της Opel στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Με παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου από το 1978, το όνομα Αδάμου αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά της Λάρισας, έχοντας συνδέσει την πορεία του με την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Ως φυσική συνέχεια της Β. Δ. Αδάμου Α.Ε.Β.Ε., η Δ. & Ε. Αδάμου Α.Β.Ε.Ε. συνεχίζει την πολυετή αυτή παράδοση, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της και στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 3ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών. Ο εκθεσιακός χώρος αποτυπώνει τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα της Opel, προσφέροντας ένα μοντέρνο και φιλόξενο περιβάλλον για τους επισκέπτες. Με άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, η Opel Αδάμου προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και εξυπηρέτησης, διαθέτοντας την πλήρη γκάμα μοντέλων της Opel καθώς και οχήματα για δοκιμαστική οδήγηση (Test Drive). Παράλληλα, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο και φανοποιείο της εταιρείας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες aftersales, με βάση τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας της Opel.

 

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