Ανακαινίζω: Πότε Ξεκινούν Οι Αιτήσεις Για Το Νέο Πρόγραμμα

Στις 15 Ιουνίου ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Αυτό αποκάλυψε σήμερα από την Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών, εντός του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πρόκειται όπως είπε για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών.

Η όλη προσπάθεια, διευκρίνισε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα «επιστρέψει» στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

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