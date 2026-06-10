Aνοίγει το νέο «Ανακαινίζω» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ανακαινίζω: Πότε Ξεκινούν Οι Αιτήσεις Για Το Νέο Πρόγραμμα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ξεκινά στις 15 Ιουνίου.
  • Ανακοίνωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση.
  • Περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών.
  • Στόχος είναι η επαναφορά κλειστών σπιτιών στο κτηριακό απόθεμα.
  • Εναρμονίζεται με ευρωπαϊκές προτεραιότητες για στέγαση και κλιματική κρίση.

Στις 15 Ιουνίου ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Αυτό αποκάλυψε σήμερα από την Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών, εντός του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πρόκειται όπως είπε για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών.

Η όλη προσπάθεια, διευκρίνισε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα «επιστρέψει» στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

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